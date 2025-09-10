Nebius zrýchľuje AI‑cloud expanziu vďaka 3 miliardám USD a rekordnej zmluve s Microsoftom

Spoločnosť Nebius Group, rýchlo rastúci poskytovateľ infraštruktúry pre umelú inteligenciu, oznámila plán získať 3 miliardy USD na podporu rastu svojho AI‑cloudového biznisu. Informácia prichádza krátko po oznámení obrovskej dohody o dodávke GPU výkonu pre Microsoft, čo vyvolalo prudký rast akcií spoločnosti.
Nebius plánuje získať 3 miliardy USD na rozvoj AI cloudu
Dňa 10. septembra 2025 oznámil Nebius, že získa 3 miliardy USD kombináciou 2 miliárd USD z konvertibilných dlhopisov a 1 miliardy USD z verejnej ponuky akcií triedy A. Emisiu vedú investičné banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Securities a Citigroup.
Akcie Nebiusu zaznamenali 49 % rast a dosiahli historické maximum na burze Nasdaq. Od začiatku roka vzrástli o vyše 245 %.
Kľúčová dohoda s Microsoftom: 17,4 miliardy USD a možnosť navýšenia
Spoločnosť uzavrela viacročnú zmluvu s Microsoftom v hodnote 17,4 miliardy USD, pričom suma sa môže zvýšiť až na 19,4 miliardy USD. Infrastruktúra bude dodávaná z nového dátového centra vo Vinelande, New Jersey, ktoré má začať prevádzku koncom roka 2025.
Nebius, podporovaný spoločnosťou Nvidia, ponúka výpočtový výkon na báze GPU, čím reaguje na rastúci dopyt po AI výpočtových kapacitách. Akcie reagovali rastom medzi 40–50 %.
Strategický význam a budúce smerovanie
Zmluva s Microsoftom spolu s plánovaným financovaním posúvajú Nebius do prvej ligy AI‑infra poskytovateľov. Analytici vnímajú dohodu ako kľúčový moment, ktorý znižuje riziká expanzie a zaručuje budúce príjmy.
Zároveň ide o dôkaz rastúceho trendu – technologickí giganti ako Microsoft si čoraz viac prenajímajú výpočtové kapacity od „neocloud“ poskytovateľov namiesto výstavby vlastnej infraštruktúry.
Vďaka prepojeniu s Nvidiou má Nebius výhodu prístupu k najnovším GPU technológiám, čo zvyšuje jeho konkurencieschopnosť.
Výhľad
Septembrové kroky Nebiusu ukazujú jeho ambíciu dominovať v AI‑cloud priestore. S novým kapitálom a strategickou zmluvou s Microsoftom má firma ideálne predpoklady na rýchly rast v roku 2026 a nasledujúcich rokoch.
