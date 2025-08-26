Nečakaný odchod finančnej riaditeľky otriasol akciami British American Tobacco

Spoločnosť British American Tobacco (BAT), výrobca značiek Lucky Strike a Dunhill, oznámila okamžitý odchod finančnej riaditeľky Sorayi Benchikh, ktorá vo funkcii strávila len 15 mesiacov. Odchod prichádza úplne nečakane a bez uvedenia konkrétneho dôvodu, čo vyvolalo negatívnu reakciu trhu – akcie BAT na začiatku obchodovania klesli až o 2,8 %.
Počas jej pôsobenia akcie BAT vzrástli o viac než 80 %, pričom firma vykazovala zlepšenú finančnú disciplínu, rastúcu dôveru investorov a obnovený program spätného odkupu akcií. Benchikh sa do BAT vrátila v máji 2024 po viac než dvadsiatich rokoch v rôznych manažérskych pozíciách, aj mimo tabakového sektora.
Podľa analytikov Panmure Liberum je jej odchod „nešťastnou udalosťou“, keďže si medzi investormi vybudovala pozitívnu reputáciu. JPMorgan označila zmenu vo vedení za „neočakávanú“ a poukázala na možný dopad na dôveru investorov v ďalší vývoj spoločnosti.
Dočasným CFO sa stáva Javed Iqbal, ktorý túto pozíciu už zastával medzi májom 2023 a aprílom 2024. CEO Tadeu Marroco uisťuje, že BAT má správnu stratégiu a bude aj naďalej presadzovať svoju ziskovú transformáciu, ktorá sa opiera o rast v oblasti bezdymových produktov a alternatívnych nikotínových foriem.
BAT v júli prekvapila trhy pozitívnymi výsledkami za prvý polrok, keď po prvý raz za tri roky zaznamenala rast na americkom trhu, a to napriek novým clám a meniacim sa spotrebiteľským preferenciám.
Aj keď firma tvrdí, že zmena vo vedení neohrozí jej dlhodobý plán, náhly odchod finančnej riaditeľky prináša krátkodobú neistotu, a to najmä v čase, keď sa spoločnosť snaží presvedčiť investorov o udržateľnosti svojho rastového modelu.
Graf BATS.UK (D1)
Akcie spoločnosti British American Tobacco (BATS.UK) sa aktuálne obchodujú na cene 42,54 GBP a naďalej si udržiavajú silný rastový trend, aj napriek menšej korekcii po oznámení nečakaného odchodu finančnej riaditeľky Sorayi Benchikh. Cena akcií sa drží výrazne nad kĺzavými priemermi – EMA 50 na 39,37 GBP a SMA 100 na 35,68 GBP, čo potvrdzuje býčie technické nastavenie. Kĺzavé priemery navyše rastú a nedošlo k žiadnemu signálu kríženia smerom nadol, čo podporuje pokračujúci pozitívny sentiment. RSI (59,0) sa nachádza v neutrálne pozitívnom pásme a hoci nie je prekúpený, naznačuje mierne spomalenie rastovej dynamiky.
Zdroj: xStation5
