Nemecká Norma predáva divíziu vodného hospodárstva americkej firme za miliardu dolárov

Nemecká priemyselná spoločnosť Norma Group SE sa dohodla na predaji svojej divízie vodného hospodárstva americkej firme Advanced Drainage Systems, Inc. (ADS). Hodnota transakcie dosahuje približne 1 miliardu amerických dolárov.
Čo sa predáva a prečo
Divízia zahŕňa produkty a systémy pre zavlažovanie, odvodňovanie a infraštruktúru pre riadenie toku vody. Približne 90 % tržieb tejto časti biznisu pochádza z USA a zameriava sa najmä na poľnohospodárstvo.
Spoločnosť Norma uviedla, že predaj je v súlade so stratégiou zamerať sa výlučne na hlavné oblasti priemyselného dodávania a spojovacích technológií. Očakáva sa, že odpredaj zvýši prevádzkovú efektivitu a finančnú disciplínu.
Finančné detaily a plánované využitie výnosu
Norma očakáva čistý príjem z predaja vo výške 620–640 miliónov eur po zohľadnení nákladov a daní.
-
Z toho 300 miliónov eur pôjde na zníženie zadlženosti.
-
Do 70 miliónov eur môže byť použitých na akvizície v rámci zvyšných obchodných oblastí.
-
Zvyšok výnosu bude vrátený akcionárom, pravdepodobne prostredníctvom spätného odkupu akcií.
Úprava výhľadu na rok 2025
Norma po tejto transakcii upravuje svoj výhľad na rok 2025:
-
Očakáva tržby z pokračujúcich aktivít vo výške 810–830 miliónov eur, namiesto predchádzajúcich 1,1–1,2 miliardy.
-
Upravená EBIT marža sa zníži na 0–1 %, zatiaľ čo pôvodný odhad vrátane vodného segmentu bol 6–8 %.
Transakcia by mala byť dokončená v prvom štvrťroku 2026, pričom od 1. októbra 2025 bude divízia vodného hospodárstva účtovne vedená ako „ukončená činnosť“.
Reakcia trhu a širší kontext
Po zverejnení transakcie akcie spoločnosti Norma najskôr vzrástli o 4 %, no následne klesli o 3,8 %. Reakcia investorov naznačuje obavy z poklesu príjmov, hoci firma získa priestor na zníženie dlhu a zefektívnenie činnosti. Pre ADS ide o strategickú expanziu – posilní si postavenie v oblasti vodohospodárskej infraštruktúry na americkom trhu. Zdroj: xStation5
