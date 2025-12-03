Nubank žiada o bankovú licenciu v Brazílii v dôsledku nových predpisov

- Nubank plánuje v Brazílii získať bankovú licenciu po tom, čo regulátor zakázal nebankovým firmám používať v názve slovo „banka“.
Nubank v Brazílii požiada o bankovú licenciu po zmene pravidiel. Regulátor po novom obmedzuje používanie slova „banka“ v názvoch firiem, takže jeden z najväčších fintech hráčov na svete musí upraviť svoj status bez toho, aby očakával zásadný dopad na kapitálové požiadavky.
Nová regulácia: kto môže byť „banka“
Brazílska centrálna banka minulý týždeň rozhodla, že spoločnosti bez plnohodnotnej bankovej licencie už nesmú v značke používať slovo „banka“. Firmy dostali lehotu 120 dní na to, aby predložili plán, ako sa novým pravidlám prispôsobia.
Nubank, ktorý má v Brazílii viac než 110 miliónov klientov a trhovú kapitalizáciu okolo 85 miliárd dolárov, doteraz fungoval bez bankovej licencie. Miestna regulácia mu umožňovala ponúkať kreditné karty a bežné účty aj v režime nebankovej inštitúcie. Teraz oznámil, že bude usilovať o plnohodnotnú bankovú licenciu, pričom podľa vedenia by to nemalo znamenať podstatné navýšenie kapitálových nárokov.
Šéfka brazílskej časti skupiny Livia Chanes pripomenula, že Nubank za 12 rokov existencie priviedol do finančného systému približne 28 miliónov ľudí, ktorí predtým nemali prístup k formálnym finančným službám.
Medzinárodná expanzia a licencie v ďalších krajinách
Skupina Nu Holdings už získala bankovú licenciu v Mexiku a tento rok podala žiadosť o bankový charter aj v Spojených štátoch. Posun k plnohodnotnej bankovej licencii v Brazílii je tak ďalším krokom v budovaní regulačne „čistého“ postavenia na kľúčových trhoch, kde Nubank kombinuje fintech model s funkciami tradičnej banky.
