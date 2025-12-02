Netflix sa zapája do boja o Warner Bros Discovery s hotovostnou ponukou

- Netflix predložil prevažne hotovostnú ponuku na prevzatie Warner Bros Discovery.
- Netflix predložil prevažne hotovostnú ponuku na prevzatie Warner Bros Discovery.
- O WBD stále prejavujú záujem aj Paramount Skydance a Comcast.
- Predchádzajúca ponuka Paramountu vo výške 60 miliárd USD bola odmietnutá.
- Warner Bros plánuje rozdelenie spoločnosti ako prípravu na predaj a zameranie sa na streamingové aktivity.
Mediálna spoločnosť Warner Bros Discovery (WBD) dostala v druhom kole rokovaní záväznú ponuku od Netflixu. Ponuka je z veľkej časti hotovostná, uviedol zdroj agentúry Reuters oboznámený so situáciou. O WBD sa zaujímajú aj ďalší uchádzači – Paramount Skydance a Comcast, ktorí cez víkend predložili vylepšené návrhy.
Aj keď ponuky nie sú finálne, sú záväzné, čo dáva predstavenstvu WBD priestor konať rýchlo, ak budú splnené podmienky. Spoločnosti sa k rokovaniam oficiálne nevyjadrili. Agentúra Bloomberg ako prvá informovala o pokročilých fázach vyjednávania.
Warner Bros Discovery minulý týždeň vyzvala záujemcov, aby do 1. decembra predložili vylepšené ponuky. Podľa predchádzajúcich informácií predstavenstvo odmietlo hotovostnú ponuku Paramountu vo výške takmer 24 USD za akciu, čo by ocenilo firmu na približne 60 miliárd USD.
Spoločnosť, ktorá vlastní značky ako HBO a CNN, už v októbri oznámila, že zvažuje strategické možnosti vrátane predaja. Tento krok prichádza v čase, keď mediálny sektor prechádza konsolidáciou, čo ukázala napríklad nedávna fúzia Skydance Media a Paramount Global v hodnote 8,4 miliardy USD.
Aby sa Warner Bros Discovery lepšie pripravila na predaj, oznámila v júni plán rozdeliť aktivity na dve jednotky – filmové štúdiá a káblové siete. Cieľom je oddeliť rastúci streamingový segment od upadajúceho káblového biznisu.
Graf WBD.US (D1)
Akcie Warner Bros Discovery (WBD) sa obchodujú na úrovni 24,10 USD, čím testujú nové lokálne maximum. Cena sa stále nachádza v stabilnom rastovom trende, vysoko nad kĺzavými priemermi EMA 50 (20,83 USD) a SMA 100 (17,71 USD). Oba priemery výrazne stúpajú, čo potvrdzuje silné býčie momentum. RSI dosahuje hodnotu 67,4, teda tesne pod hranicou prekúpenosti, čo môže naznačovať pokračujúci nákupný záujem, ale aj mierne riziko blížiacej sa korekcie.
Zdroj: xStation5
