Nike prekvapila rastom tržieb, no varuje: tlak ciel a slabá Čína brzdia úplné oživenie

Spoločnosť Nike prekvapila investorov, keď za prvé fiškálne štvrťrok vykázala rast tržieb o 1 % na 11,72 miliardy USD, napriek očakávanému poklesu. Zároveň prekročila odhady zisku na akciu – dosiahla 49 centov oproti očakávaným 27 centom.
Pozitívne výsledky sú vnímané ako prvé náznaky úspechu pod vedením nového CEO Elliotta Hilla, ktorý sa snaží vrátiť značku späť ku koreňom – teda k športu, výkonu a technicky špičkovým produktom. Napriek tomu vedenie zostáva opatrné a priznáva, že náročná transformačná cesta ešte zďaleka neskončila.
Kľúčové výzvy:
🔻 Clá zvyšujú náklady: Nike teraz očakáva, že clá tento rok znížia zisky o 1,5 miliardy USD, zatiaľ čo predtým rátala s miliardou. Väčšina produkcie obuvi prebieha vo Vietname a ďalších krajinách, na ktoré sa vzťahujú vysoké dovozné clá v rámci americkej obchodnej politiky.
🔻 Slabosť v Číne pokračuje: Tržby v regióne Veľkej Číny klesli piaty štvrťrok po sebe a tvorili 15 % celkových tržieb. Nike čelí silnej konkurencii domácich značiek ako Anta a Li-Ning, ako aj mladších globálnych hráčov ako On či Hoka.
🔻 Tlak na marže: Hrubá marža klesla o 320 bázických bodov na 42,2 %, pričom náklady na výrobu a logistiku naďalej vytvárajú tlak. Segment Direct-to-consumer zostáva slabý a podľa finančného riaditeľa nebude rásť ani v roku 2026.
Signály zlepšenia:
✅ Veľkoobchodný segment vzrástol o 5 % na menovo očistenej báze – považuje sa to za prvý úspech v obnove tradičných distribučných kanálov.
✅ Zníženie nadbytočných zásob pomohlo lepšej kontrole nákladov.
✅ Marketingová ofenzíva v Číne – do regiónu boli vyslaní ambasádori značky ako LeBron James a Ja Morant, aby podporili rast v oblastiach basketbalu a behu.
Výhlaď:
Nike očakáva, že tržby v druhom štvrťroku klesnú o nižšie jednotky percent, čo je mierne lepšie než očakávaný pokles o 3,1 %. Zároveň plánuje, že veľkoobchodná divízia začne rásť od fiškálneho roku 2026, pričom obnova bude viesť v Severnej Amerike, zatiaľ čo Čína bude naďalej zaostávať.
Graf NKE.US (D1)
Akcie spoločnosti Nike sa snažia stabilizovať okolo ceny 69,77 USD. Cena sa nachádza tesne pod kĺzavým priemerom SMA 100 (70,05 USD) a výrazne pod EMA 50 (72,72 USD), pričom oba priemery majú klesajúci sklon, čo potvrdzuje medvedie nastavenie trhu. RSI je na úrovni 38,8, teda blízko prepredaného pásma, no zatiaľ bez nákupného signálu.
Aktuálna cena bojuje s technickou rezistenciou v oblasti 70–70,30 USD, ktorá predstavuje aj psychologickú hranicu a úroveň SMA 100. Ak by sa trhu podarilo udržať nad touto úrovňou, mohlo by to signalizovať test EMA 50. Naopak, odmietnutie tejto úrovne by mohlo viesť k poklesu pod 68 USD.
Zdroj: xStation5
