Nikel klesá z 19-mesačného maxima, rally na trhoch s kovmi si dáva pauzu

- Cena niklu po raste na 18 800 USD/t ustúpila späť na 18 370 USD, ide o prvý pokles po výraznej rally.
- Rast cien vyvolali obavy o dodávky z Indonézie, zvýšený čínski dopyt a prílev špekulatívneho kapitálu.
- Fundamentálne zostáva trh s niklom v prebytku, čo môže rast cien obmedzovať.
- Korekciou prešli aj ďalšie kovy – meď, hliník, zinok aj olovo – po silnom začiatku roka 2026.
Cena niklu po prudkom raste v utorok oslabila, keď investori realizovali zisky a širší trh s kovmi začal korigovať. Trojmesačné futures kontrakty na nikel na Londýnskej burze kovov (LME) klesli o 0,8 % na 18 370 USD za tonu, po tom čo v rámci intradenného obchodovania dosiahli až 18 800 USD – najvyššiu hodnotu za posledných 19 mesiacov.
Utorňajší rast o viac než 10,5 % bol najsilnejší od konca roku 2022, pričom ho podporili najmä obavy o ponuku z Indonézie, najväčšieho svetového producenta niklu. Krajina oznámila zámer obmedziť ťažbu v roku 2026, aby vyrovnala nerovnováhu medzi ponukou a dopytom. Zároveň sa chystá zaviesť prísne sankcie voči firmám, ktoré porušujú povolenia na ťažbu v chránených lesoch – niektoré z nich by to mohlo doviesť až k bankrotu, čo ohrozuje stabilitu globálnych dodávok.
Ďalším faktorom rastu bola zvýšená čínska poptávka po surovom niklovom železe (nickel pig iron) v súvislosti s predzásobením pred oslavami Lunárneho nového roka. Na trhoch sa tiež prejavil prílev špekulatívneho kapitálu, ktorý vniesol volatilitu do celej skupiny základných kovov.
Index LMEX, ktorý sleduje vývoj šiestich hlavných kovov na londýnskej burze, sa dostal na najvyššiu úroveň od roku 2022, kedy sektor kulminoval. Okrem niklu rástla aj meď, ktorá dosiahla nové rekordy pre obavy z amerických ciel, a hliník, ktorý vystúpil najvyššie od apríla 2022. Aktuálne však väčšina kovov – vrátane medi, zinku a olova – zaznamenáva mierne korekcie.
Podľa analytika Fan Jianyuan z Mysteel Global bol prudký rast ceny spôsobený najmä kapitálovými tokmi, nie fundamentálnymi zmenami. Trh s niklom zostáva v prebytku, čo môže tlmiť potenciál ďalšieho výrazného rastu.
Graf Nickel (H1)
Cena niklu po prudkom raste, ktorý začal koncom decembra 2025, aktuálne konsoliduje v blízkosti lokálneho maxima na úrovni 18 401 USD za tonu. Na hodinovom grafe je zrejmý silný býčí trend, pričom cena zostáva nad EMA 50 (17 256 USD) aj SMA 100 (16 429 USD), čo potvrdzuje pokračujúce pozitívne momentum. Momentum sa drží vysoko nad hodnotou 109, čo naznačuje, že trh má stále silu. CCI však po dosiahnutí extrémnej úrovne okolo +160 začína klesať a aktuálne sa nachádza na 76,9, teda stále v býčom pásme, ale signalizuje možné ochladenie alebo spomalenie trendu. Mierny pokles posledných sviečok môže naznačovať výber ziskov po silnej rally. Objem obchodov počas rastu tiež vzrástol, čo podporuje validitu cenového prielomu. Celkovo však technické nastavenie zostáva býčie, a ak sa cena udrží nad EMA 50, možno očakávať pokračovanie trendu smerom k predchádzajúcemu maximu okolo 18 800 USD.
Zdroj: xsTation5
