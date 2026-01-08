Zlato a striebro pod tlakom kvôli rebalansovaniu indexov

- Ceny zlata a striebra klesajú v dôsledku technického rebalansovania komoditných indexov, čo vedie k masívnemu predaju futures kontraktov.
- Citigroup odhaduje, že môže byť predaných až 6,8 mld. USD v strieborných futures, čo predstavuje 12 % otvorených pozícií na trhu.
- Fundamenty ako nákupy centrálnych bánk a geopolitické riziká naďalej podporujú rastový trend.
- Krátkodobý tlak môže tlmiť rast, avšak dlhodobý výhlaď zostáva pre drahé kovy pozitívny.
Ceny zlata a striebra oslabili druhý deň po sebe, keď sa investori pripravujú na každoročné rebalansovanie komoditných indexov, ktoré by mohlo viesť k predajom futures kontraktov v hodnote miliárd dolárov. Spotová cena zlata klesla pod hranicu 4 420 USD za uncu, po tom čo už predchádzajúci deň oslabila o takmer 1 %. Ešte výraznejšie straty zaznamenalo striebro, ktoré sa dnes prepadlo o viac ako 3 %.
Dôvodom poklesu je aktivita pasívne riadených fondov, ktoré predávajú futures na drahé kovy, aby zodpovedali novému váhovému zloženiu indexov ako Bloomberg Commodity Index a S&P GSCI. Hoci ide o rutinný proces, v tomto roku nadobúda väčší význam kvôli extrémnemu nárastu cien drahých kovov v roku 2025.
Podľa analytikov Citigroup by mohlo byť v rámci rebalansovania predaných až 6,8 miliardy USD v strieborných futures, čo predstavuje približne 12 % otvoreného záujmu na burze Comex. Odhady naznačujú, že podobný objem výpredajov možno očakávať aj pri futures na zlato. Ako uviedol Kenny Hu z Citigroup, ide o najväčšie pohyby za mnoho rokov v rámci tohto procesu.
Napriek krátkodobému tlaku na ceny však zlato aj striebro vykazujú silné fundamenty, ktoré zatiaľ nenaznačujú zásadný obrat trendu. Oba kovy mali v roku 2025 najlepší ročný výkon od roku 1979, podporený silnými nákupmi centrálnych bánk a prílevmi do ETF fondov krytých fyzickým kovom.
Čínska centrálna banka nakúpila v novembri ďalších 45 ton zlata a predĺžila svoju nákupnú sériu už na 14 mesiacov po sebe. Zlato zároveň ťaží z aktuálnych geopolitických napätí, napríklad vo vzťahoch medzi Čínou a Japonskom, alebo kvôli napätiu okolo zatknutia venezuelského lídra Nicolása Madura.
Pozornosť trhu sa teraz presúva k nadchádzajúcim makroúdajom z USA, najmä decembrovej správe o zamestnanosti. Slabšie čísla by zvýšili očakávania ohľadom znižovania sadzieb zo strany Fedu, čo je faktor tradične podporujúci ceny drahých kovov, ktoré nenesú úrok.
Z technického hľadiska zostáva striebro volatilnejšie ako zlato, najmä po vlaňajšom historickom short squeeze, keď jeho cena vzrástla o približne 150 %. Napriek aktuálnej korekcii si podľa analytikov ako David Wilson z BNP Paribas dlhodobo udržiava silnejší rastový potenciál než zlato.
Graf Silver (H4)
Cena striebra koriguje predchádzajúci rast a aktuálne sa obchoduje tesne nad hladinou EMA 50 (75,32 USD), ktorá sa spolu s Fibonacciho úrovňou 23,6 % (75,72 USD) stáva kľúčovou technickou podporou. Napriek krátkodobému poklesu zostáva dlhodobý trend býčí, čo potvrdzuje aj skutočnosť, že cena je stále výrazne nad SMA 100 (71,27 USD). CCI sa prepadol pod -100, čo signalizuje, že trh sa momentálne nachádza v prepredanej oblasti a môže dôjsť k odrazu smerom nahor. Momentum zostáva v kladných hodnotách, aj keď mierne oslabuje, čo naznačuje spomalenie rastovej dynamiky, nie jej úplný koniec. Fibonacciho retracementy vyznačujú dôležité úrovne podpory pre prípad hlbšej korekcie. Najbližšiu silnú podporu možno nájsť v oblasti 70,63 USD (38,2 % retracement). Ak by táto zóna neobstála, ďalšie technické úrovne podpory sú na 66,50 USD (50 %) a 62,38 USD (61,8 %). Celkovo možno povedať, že cena striebra sa momentálne nachádza v krátkodobej korekcii v rámci dlhodobého rastúceho trendu. Pokiaľ cena zostáva nad SMA 100, býčí výhlaď ostáva zachovaný.
Zdroj: xStation5
