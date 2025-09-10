NIO získava 1 miliardu USD, akcie klesajú

Čínsky výrobca elektromobilov NIO oznámil emisiu akcií v hodnote približne jednej miliardy dolárov. Spoločnosť predala viac ako 181 miliónov amerických depozitných akcií (ADS) za cenu 5,57 USD za kus, čo predstavuje zľavu približne 11,3 % oproti predchádzajúcej uzatváracej cene. Táto suma zodpovedá viac než 8 % celkovej trhovej hodnoty spoločnosti, ktorá pred emisiou dosahovala takmer 12 miliárd USD.
Reakcia trhu bola okamžitá. Akcie NIO klesli približne o 10 %, čo predstavuje najväčší jednodňový pokles od decembra 2023. Takáto reakcia je pri emisiách nových akcií bežná, keďže investori sa obávajú zriedenia podielov a zvýšenej ponuky na trhu. Spoločnosť však využila priaznivé obdobie rastu – za posledné dva mesiace akcie vzrástli o 86 % – na získanie dodatočného kapitálu na ďalšie investície.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Prostriedky z emisie budú použité na vývoj nových modelov elektromobilov, rozšírenie siete nabíjacích a výmenných staníc a posilnenie finančnej pozície spoločnosti. Za zmienku stojí, že NIO počas posledných šiestich kvartálov vykazovalo predajné výsledky pod očakávaniami. V roku 2025 však spoločnosť zaznamenala nárast dodávok – do augusta dodala viac než 166 000 vozidiel, čo predstavuje 30 % medziročný rast.
V širšom kontexte však NIO stále zaostáva za lídrami čínskeho trhu s elektromobilmi. Napríklad BYD v rovnakom období dodal takmer 1,9 milióna vozidiel, Tesla viac než 300 000 a Xpeng cez 210 000. Emisia akcií by však mohla NIO pomôcť zrýchliť vývoj a zvýšiť trhový podiel.
Na záver, hoci trh reagoval na emisiu poklesom ceny akcií, z dlhodobého hľadiska môže ísť o dôležitý krok k finančnej stabilizácii a technologickému pokroku spoločnosti. V krátkodobom horizonte však musia investori počítať s tlakom na cenu akcií a zriedením hodnoty svojich podielov.
Zdroj: xStation5
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.