Nokia sa reorganizuje, aby zrýchlila svoj posun k AI a obchodnej stratégii

Fínska spoločnosť Nokia, známa výrobou telekomunikačných zariadení, oznamuje rozsiahlu reorganizáciu s cieľom posilniť schopnosti v oblasti umelej inteligencie, technologických inovácií, bezpečnosti a firemného rozvoja. Od 1. októbra 2025 Nokia zavedie dve nové interné organizácie – Technology & AI Organization a Corporate Development Organization – a obsadí dve nové kľúčové líderské funkcie.
Nové vedúce osobnosti
Pallavi Mahajan sa stane Chief Technology & AI Officer, s vedením organizácie TAO, ktorá bude integrovať Nokia Bell Labs, vedenie technológií a AI, a skupinu bezpečnosti. Mahajan prichádza z Intelu, kde bola Corporate VP a generálna riaditeľka divízie datových centier a AI softvéru, s bohatými skúsenosťami aj z Hewlett Packard Enterprise a Juniper Networks.
Konstanty Owczarek sa ujme pozície Chief Corporate Development Officer. Bude viesť organizáciu, ktorá spája korporátny rozvoj, strategické partnerstvá, fúzie a akvizície, inkubáciu a investičnú vetvu (NGP Capital). V minulosti zastával strategické pozície v HPE a AIG.
Nishant Batra, doterajší Chief Strategy & Technology Officer, odstúpi zo svojej funkcie a z vedenia skupiny ku 30. septembru 2025. Nové štruktúry vstúpia do platnosti 1. októbra 2025.
Dôvody reorganizácie
Generálny riaditeľ Justin Hotard uviedol, že cieľom je viac sa odlíšiť prostredníctvom vlastných technológií, posilniť kapacity v oblasti umelej inteligencie a bezpečnosti a získať maximálnu hodnotu z partnerstiev. Organizácia TAO má zabezpečiť konsolidáciu inovačných funkcií a urýchliť nasadenie AI v produktoch a službách Nokia. CDO poskytne lepšiu podporu pri vývoji stratégie, pri fúziách a akvizíciách, partnerstvách, inkubácii a ďalších iniciatívach.
Tento krok naznačuje, že Nokia sa chce čím ďalej viacej angažovať v supercykle umelej inteligencie a zabezpečiť si organizačnú štruktúru, ktorá umožní technologické vedenie.
Dopady a potenciálne riziká
-
Zrýchlenie inovácií: Skonsolidovanie Bell Labs, technologického vedenia a AI pod jednu organizáciu by malo viesť k rýchlejšiemu vývoju, jasnejším technologickým plánom a tesnejšiemu začleneniu AI a bezpečnosti do produktov Nokia.
-
Riziko realizácie: Každá väčšia reorganizácia so sebou prináša výzvy. Je nevyhnutné jasne definovať role, zabezpečiť kontinuitu a zabrániť duplicitám medzi tímami.
-
Líderské vtiahnutie a kultúrna adaptácia: Príchod externých lídrov ako Mahajan a Owczarek prináša šancu aj riziko – dôležitá bude ich integrácia a udržiavanie kultúry Nokia počas transformácie.
-
Konkurenčné prostredie: V technologickom sektore, najmä v oblasti AI, edge computing, cloud a 5G/6G sietí, existuje silný tlak. Nokia musí byť rýchla a efektívna, aby držala krok so soupeŕmi.
