Toyota napriek clám zvyšuje výhľad zisku, spolieha sa na rast mimo USA

- Toyota zvýšila výhlaď prevádzkového zisku na 3,4 bil. jenov, aj keď odhadovaný dopad ciel dosahuje 1,45 bil. jenov.
- USA priniesli stratu, no ostatné trhy (India, Afrika, Čína) vykazujú ziskový rast.
- Prevádzkový zisk za štvrťrok klesol o 27 %, čo predstavuje druhý medziročný pokles v rade.
- Akcie reagovali poklesom o 3,65 %, investori zostávajú opatrní kvôli geopolitickým tlakom.
Toyota, najväčší svetový výrobca automobilov podľa objemu predaja, zvýšila svoj celoročný výhľad zisku, aj napriek tomu, že čelí výraznému tlaku zo strany amerických dovozných ciel, ktoré zaviedla administratíva prezidenta Donalda Trumpa. Spoločnosť teraz očakáva prevádzkový zisk 3,4 bilióna jenov (22,6 miliardy USD) do konca marca 2026, čo je o 6 % viac než pôvodný odhad.
Dopad amerických ciel je však výrazný – Toyota ho odhaduje na 1,45 bilióna jenov len v tomto fiškálnom roku. Severná Amerika, kedysi kľúčový pilier ziskovosti, vykázala stratu 134 miliárd jenov za prvú polovicu roka, a to napriek silnému dopytu a napätým skladovým zásobám.
Finančný riaditeľ Kenta Kon priznal, že situácia v USA je „veľmi náročná“, no zároveň zdôraznil, že ostatné regióny ako Európa, Čína, Ázia a Afrika vykazujú solídne výsledky – tak v predaji, ako aj v ziskovosti. Pomáha aj slabší kurz jenu, vyšší objem výroby a dôraz na nákladovú disciplínu.
Za štvrťrok však prevádzkový zisk medziročne klesol o 27 % na 839,6 miliardy jenov, čím zaostal za očakávaniami analytikov (863,1 mld. jenov). Ide o druhý pokles zisku v rade, čo naznačuje sílúce globálne tlaky na marže v automobilovom sektore.
Toyota zároveň oznámila, že globálna výroba značiek Toyota a Lexus vzrástla o 6 % v prvom polroku fiškálneho roka, čo predstavuje takmer 5 miliónov vyrobených vozidiel. V USA zaznamenala firma dvojciferný rast predaja aj výroby – čo len podčiarkuje, aký silný je dopyt v regióne v kontraste s dopadom ciel.
Zaujímavé je, že podľa zástupcu finančného riaditeľa Takanoriho Azumu dnes Toyota nie je tak závislá od Severnej Ameriky ako kedysi – pred desiatimi rokmi pochádzala takmer polovica zisku práve odtiaľ. Dnes však význam rastúcich trhov ako India narastá a pomáha čiastočne kompenzovať straty z USA.
Napriek pozitívnemu výhľadu však akcie Toyoty klesli o 3,65 %, teda výraznejšie než širší japonský index Nikkei (-2,5 %), čo ukazuje, že investori zostávajú skeptickí voči vplyvu amerických ciel.
Graf TM.US (D1)
Akcie Toyota Motor sa aktuálne obchodujú na úrovni 203,99 USD, mierne pod nedávnym maximom 210 USD. Cena sa pevne drží nad kĺzavými priemermi EMA 50 (197,88 USD) a SMA 100 (189,34 USD), čo potvrdzuje býčí technický výhľad. RSI sa nachádza na úrovni 55,4, teda v neutrálne pozitívnom pásme, bez známok prekúpenia. Trh má teda priestor na ďalší rast bez nutnosti korekcie.
Zdroj: xStation5
