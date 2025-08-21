Nórsko dosiahlo najvyššiu ropnú produkciu za viac než dekádu vďaka novému ropnému poľu Equinoru

Ťažba ropy v Nórsku v júli prudko vzrástla o 17 % medzimesačne na 1,96 milióna barelov denne, čo predstavuje najvyššiu mesačnú produkciu od roku 2011. Informáciu zverejnil Nórsky úrad pre ropný priemysel, ktorý nárast pripisuje spusteniu nového ropného poľa Johan Castberg v Barentsovom mori, prevádzkovaného spoločnosťou Equinor ASA.
Popri obrovskom poli Johan Sverdrup sa teraz práve Johan Castberg výrazne podieľa na kombinovanej produkcii približne 1 milión barelov denne, čo zásadne mení postavenie Nórska na globálnej ropnej mape. Tieto nové zdroje pomáhajú kompenzovať klesajúcu výťažnosť z dlhodobo využívaných polí na nórskom kontinentálnom šelfe.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
Napriek dlhodobému poklesu nórskeho exportu ropy od začiatku tisícročia dosiahli júlove exportné dodávky ropy podľa konzultačnej spoločnosti FGE NexantECA najvyššiu úroveň minimálne od roku 2012.
Investície nórskych producentov do maximalizácie výstupu zo starnúcich ložísk a rozvoja nových polí ukazujú, že Nórsko zostáva kľúčovým hráčom na európskom energetickom trhu, a to aj v období, keď sa Európa snaží diverzifikovať energetické zdroje a znižovať závislosť od východných dodávateľov.
Graf EQNR.US (D1)
Akcie spoločnosti Equinor ASA (EQNR.US) sa aktuálne obchodujú na úrovni 24,38 USD a nachádzajú sa pod oboma kĺzavými priemermi – EMA 50 (25,08 USD) a SMA 100 (24,66 USD). RSI sa pohybuje na hodnote 44,2, čo naznačuje slabšie momentum bez známok prepredanosti. Naopak, MACD sa nachádza v negatívnom pásme, pričom jeho histogram aj signálna línia poukazujú na pretrvávajúcu medvediu dynamiku.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.