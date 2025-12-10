Nová pilulka od Roche znižuje riziko návratu rakoviny prsníka o 30 %

- Giredestrant znížil riziko návratu rakoviny prsníka o 30 % u pacientok po operácii.
- Giredestrant znížil riziko návratu rakoviny prsníka o 30 % u pacientok po operácii.
- Po troch rokoch bolo 92 % pacientok bez invazívneho ochorenia.
- Akcie Roche po oznámení vzrástli až o 3,8 %.
- Roche plánuje rýchle schválenie lieku na globálnych trhoch a mieri na trh v hodnote 15 miliárd dolárov.
Švajčiarska farmaceutická spoločnosť Roche Holding AG oznámila, že jej experimentálny liek giredestrant dosiahol významný pokrok v boji proti najčastejšej forme rakoviny prsníka. Podľa výsledkov z priebežnej analýzy pokročilého klinického testu dokázal znižiť riziko návratu invazívnej rakoviny prsníka o 30 %, ak bol podávaný pacientkam po chirurgickom zákroku ako doplnok k existujúcej liečbe.
Po troch rokoch bolo 92 % pacientok liečených giredestrantom bez známok návratu ochorenia, zatiaľ čo v skupine bez tejto liečby to bolo menej ako 90 %. Aj keď údaje o celkovom prežití zatiaľ nie sú zrelé, Roche uvádza jasný pozitívny trend.
Akcie Roche na túto správu reagovali rastom až o 3,8 %, čo vymazalo predchádzajúce straty a podporilo dôveru trhu v potenciál tohto lieku. Spoločnosť tak aktuálne vedie preteky s britskou firmou AstraZeneca, ktorá plánuje zverejniť výsledky svojho konkurenčného prípravku v budúcom roku. Celkový trh s perorálnou liečbou estrogén-dependentnej rakoviny prsníka má podľa odhadov hodnotu okolo 15 miliárd dolárov.
Podľa hlavného lekára spoločnosti Roche, Leviho Garrawaya, by sa mohol giredestrant stať novým štandardom hormonálnej liečby rakoviny prsníka. Liek totiž patrí do novej generácie selektívnych degraderov estrogénového receptora (SERD), ktoré pôsobia cielene a majú menej viditeľných vedľajších účinkov v porovnaní s inými terapiami. Vďaka tomu je vhodný aj na dlhodobé podávanie, čo je pri tomto type ochorenia kľúčové.
Účinnosť lieku sa javí ako najvyššia u pacientok liečených včas, keď sú nádory stále závislé od estrogénu. V neskorších štádiách totiž dochádza k zmenám správania nádorov po predchádzajúcich terapiách.
Roche plánuje novo získané údaje čo najskôr predložiť regulačným úradom v USA, Európe a na ďalších kľúčových trhoch. Podanie bude prebiehať plošne, bez ohľadu na cenovú či komerčnú stratégiu, uviedla firma.
Tento úspech prichádza v čase, keď akcie Roche od začiatku roka vzrástli približne o 26 %, čo je menej ako rast akcií spoločnosti AstraZeneca. Predchádzajúce oznámenie o úspechu giredestrantu v novembri viedlo k najlepšiemu mesačnému výkonu akcií Roche za viac ako 20 rokov.
Graf ROG.CH (D1)
Akcie spoločnosti Roche Holding AG dnes pokračujú v raste a aktuálne sa obchodujú na úrovni 319,40 CHF, čo je najvyššia cena za niekoľko mesiacov. Cena akcie sa výrazne vzdialila od kĺzavých priemerov – EMA 50: 292,69 CHF a SMA 100: 275,06 CHF, čo potvrdzuje silný rastový trend. RSI dosahuje 68,3 bodu, čo signalizuje blízkosť prekúpeného pásma, ale zároveň ukazuje na pokračujúci nákupný záujem investorov.
Zdroj: xStation5
