Novo Nordisk dosiahol dohodu o cene lieku Ozempic s americkým Medicare

- Novo Nordisk uzavrel s Medicare cenovú dohodu na semaglutid (Ozempic, Wegovy), účinnú od roku 2027.
- Dopad na tržby bude nižší, než sa obávalo – odhad JP Morgan činí približne 6 mld. DKK.
- Akcie po úvodnom prepade reagovali rastom o 2,2 %, upokojenie investorov prevážilo nad znížením výhľadu.
- Ide o súčasť širšieho procesu cenových rokovaní podľa zákona IRA, ktorý má za cieľ znižiť náklady Medicare.
- Novo Nordisk uzavrel s Medicare cenovú dohodu na semaglutid (Ozempic, Wegovy), účinnú od roku 2027.
- Dopad na tržby bude nižší, než sa obávalo – odhad JP Morgan činí približne 6 mld. DKK.
- Akcie po úvodnom prepade reagovali rastom o 2,2 %, upokojenie investorov prevážilo nad znížením výhľadu.
- Ide o súčasť širšieho procesu cenových rokovaní podľa zákona IRA, ktorý má za cieľ znižiť náklady Medicare.
Farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk oznámila, že dosiahla dohodu o cene liečiva semaglutid v rámci amerického programu Medicare, ktorý pokrýva viac než 60 miliónov poistencov. Semaglutid je kľúčovou zložkou v populárnych liekoch Ozempic a Wegovy, určených okrem iného na liečbu cukrovky a obezity.
Dohoda je výsledkom rokovaní podľa Inflation Reduction Act (IRA) – zákona prijatého v roku 2022, ktorý dáva programu Medicare právomoc vyjednávať o cenách vybraných nákladných liekov. Dohodnutá cena nadobudne platnosť až v roku 2027, no už teraz upokojuje trhy.
Spoločnosť neuviedla konkrétnu cenu, ale oznámila, že ak by sa nová cena uplatnila už tento rok, znamenala by len „nízky jednociferný negatívny dopad na tržby“. Analytici z JP Morgan odhadujú tento dopad na približne 6 miliárd dánskych korún (cca 937 miliónov USD), čo označili za „lepší výsledok, než sa investori obávali“.
Zároveň Novo oznámilo zníženie finančného výhľadu pre rok 2025 – už po štvrtý raz tento rok, čo pôvodne viedlo k poklesu akcií až o 3,7 %. Práve ukľudnenie okolo cenovej dohody s Medicare však viedlo k obratu sentimentu a na poludnie akcie Novo rástli o 2,2 %.
Podľa zdrojov z Bieleho domu bola dohoda s Novo oznámená deň po tom, čo sa očakávalo podobné oznámenie aj od konkurenčnej spoločnosti Eli Lilly, a to v rámci širšej snahy Trumpovej administratívy o zníženie cien liekov na chudnutie výmenou za ich úhradu cez Medicare.
Graf NOVOB.DK (D1)
Akcie spoločnosti Novo Nordisk sa aktuálne obchodujú na úrovni 318,45 DKK a po dlhšom zostupnom trende vykazujú mierny odraz. Stále sa však nachádzajú hlboko pod kĺzavými priemermi EMA 50 (354,48 DKK) a SMA 100 (374,97 DKK), čo potvrdzuje pokračujúci medvedí trend. RSI sa nachádza na úrovni 37,3, teda blízko prepredanej zóny, čo môže naznačovať potenciál na ďalší odraz. Napriek tomu MACD ostáva výrazne v záporných hodnotách, čo stále varuje pred slabým momentom a pokračujúcim klesajúcim trendom.
Na potvrdenie obratu by bolo potrebné, aby akcie prelomili späť nad zónu EMA 50 (cca 355 DKK) a udržali sa nad ňou, ideálne s podporou zlepšujúceho sa MACD a RSI stúpajúceho nad hranicu 50. V opačnom prípade hrozí, že rast bude len krátkodobou korekciou v rámci širšieho klesajúceho trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Akcie Globalstar prudko vzrástli vďaka špekuláciám o predaji a rozvoji infraštruktúry
Private equity firma preberá kontrolu nad The Very Group, končí éra rodiny Barclayovcov
Singapurská spoločnosť Grab investuje 60 miliárd USD do firmy Vay Technology zameranej na diaľkové riadenie vozidiel
Verizon vydáva dlhopisy v hodnote 10 miliárd dolárov
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.