AeroVironment v marci stratila 27 % pre riziko okolo SCAR a slabší výhľad

- Akcie AeroVironment klesli medzi 27. februárom a 31. marcom približne o 27,4 %, teda z 252,25 USD na 183,05 USD.
- Hlavným tlakom bola neistota okolo programu SCAR amerických Space Force po januárovom stop-work orderi, pričom spoločnosť neskôr ukázala, že 1,4 mld. USD nevyužitých opcií SCAR sa už neočakáva získať.
- Výpredaj prehĺbili výsledky za fiškálne Q3, keď AeroVironment vykázala tržby 408,0 mil. USD, goodwill impairment vo výške 151,3 mil. USD naviazaný na segment Space a znížila výhľad pre fiškálny 2026 na 1,85-1,95 mld. USD tržieb a 2,75-3,10 USD non-GAAP EPS.
- Akcie AeroVironment klesli medzi 27. februárom a 31. marcom približne o 27,4 %, teda z 252,25 USD na 183,05 USD.
- Hlavným tlakom bola neistota okolo programu SCAR amerických Space Force po januárovom stop-work orderi, pričom spoločnosť neskôr ukázala, že 1,4 mld. USD nevyužitých opcií SCAR sa už neočakáva získať.
- Výpredaj prehĺbili výsledky za fiškálne Q3, keď AeroVironment vykázala tržby 408,0 mil. USD, goodwill impairment vo výške 151,3 mil. USD naviazaný na segment Space a znížila výhľad pre fiškálny 2026 na 1,85-1,95 mld. USD tržieb a 2,75-3,10 USD non-GAAP EPS.
Akcie AeroVironment v marci klesli približne o 27,4 %, keď spadli z 252,25 USD k 27. februáru na 183,05 USD k 31. marcu. Výpredaj spôsobili dva prepojené faktory: obnovené obavy okolo programu SCAR amerických Space Force a slabší výhľad pre fiškálny rok 2026 po výsledkoch za tretí štvrťrok. Marcová aktualizácia AeroVironment zahŕňala goodwill impairment vo výške 151,3 mil. USD naviazaný na segment Space, nižší celoročný výhľad a ďalšie signály, že očakávané tržby zo SCAR sú pod tlakom. Zdroj: xStation5
Neistota okolo SCAR zasiahla sentiment už na začiatku mesiaca
Obavy investorov okolo SCAR zosilneli po tom, čo AeroVironment v januári zverejnila, že americká vláda vydala stop-work order na jej dohodu o dodávkach phased array antén BADGER pre program Satellite Communication Augmentation Resource. Spoločnosť uviedla, že prerušenie malo umožniť vyjednanie dodatku ku kontraktu, ktorý by mal prejsť na firm-fixed-price štruktúru, samotné podanie však zároveň upozornilo na riziko spojené s úspešným prepracovaním programu.
Tlak sa znovu objavil na začiatku marca. AeroVironment 3. marca uviedla, že zostáva v aktívnych rokovaniach s U.S. Space Force o kontrakte na pozemné stanice v rámci SCAR, investori už však boli nervózni po správach o znovuotvorení programu a po znížení odporúčania zo strany Raymond James. Barron’s uviedol, že akcie AVAV 2. marca spadli o 17,4 %, pretože trh začal riešiť možné oslabenie pozície firmy pri kontrakte, ktorého hodnotu server opísal približne na 1,7 mld. USD.
Výsledky za tretí štvrťrok tlak ešte prehĺbili
AeroVironment vykázala za fiškálny tretí štvrťrok tržby 408,0 mil. USD a non-GAAP EPS 0,64 USD, zatiaľ čo funded backlog vzrástol na rekordných 1,1 mld. USD. Firma však zároveň vykázala čistú stratu 156,6 mil. USD, čiastočne pre goodwill impairment vo výške 151,3 mil. USD v segmente Space po stop-work orderi pri SCAR. Manažment uviedol, že výsledky tretieho štvrťroka negatívne ovplyvnilo načasovanie tržieb a úpravy v divízii Space.
Pre akcie bol ešte dôležitejší výhľad. AeroVironment znížila odhad tržieb pre fiškálny rok 2026 na 1,85-1,95 mld. USD z predchádzajúcich 1,95-2,0 mld. USD a obmedzila výhľad non-GAAP EPS na 2,75-3,10 USD z skorších 3,40-3,55 USD. Vo svojej prezentácii spoločnosť uviedla, že revízia odráža načasovanie objednávok a nižší než očakávaný príspevok segmentu Space, Cyber and Directed Energy.
Prezentácia zároveň ukázala, že celkový unfunded backlog stále zahŕňal 1,4 mld. USD nevyužitých opcií v rámci SCAR, pri ktorých sa už nepočíta s ich pridelením. Tento detail posilnil obavy investorov, že ani po akvizícii BlueHalo sa časť rastu pôvodne spájaného so segmentom Space nemusí premeniť na budúce tržby v pôvodne očakávanom rozsahu.
Trhy teraz budú sledovať, či AeroVironment dokáže dohodnúť upravený kontrakt SCAR za prijateľných podmienok a či bude výkon vo štvrtom štvrťroku dostatočne silný na podporu zníženého celoročného výhľadu. Investori sa zároveň zamerajú na to, či dopyt v hlavnom biznise dronov a loitering munitions dokáže vyvážiť slabší než očakávaný príspevok segmentu SCDE.
