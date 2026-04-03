Japonsko získa obrovskú technologickú injekciu. Microsoft plánuje miliardovú expanziu 🚀

Microsoft oznámil, že v rokoch 2026 až 2029 investuje v Japonsku 1,6 bilióna jenov, teda približne 10 miliárd dolárov, do rozvoja umelej inteligencie a posilnenia kyberbezpečnosti. Ide o ďalší dôkaz, že Japonsko sa stáva jedným z kľúčových trhov pre budovanie modernej digitálnej infraštruktúry.
Súčasťou plánu je rozšírenie domácej AI infraštruktúry tak, aby firmy aj štátne inštitúcie mohli uchovávať citlivé dáta priamo v Japonsku a zároveň využívať služby Microsoft Azure. Na projekte sa majú podieľať aj domáci partneri, napríklad SoftBank a Sakura Internet. Microsoft zároveň prehĺbi spoluprácu s japonskou vládou pri zdieľaní informácií o kybernetických hrozbách a ochrane pred digitálnou kriminalitou.
Významnú časť investície tvorí aj rozvoj ľudského kapitálu. Microsoft chce do roku 2030 vyškoliť 1 milión inžinierov a vývojárov, čo je dôležité najmä v čase, keď Japonsku podľa odhadov hrozí do roku 2040 nedostatok viac než 3 miliónov pracovníkov v oblasti AI a robotiky. Firma tak nestaví len na dátové centrá, ale aj na dlhodobé posilnenie technologického ekosystému.
Z investičného pohľadu ide o pozitívny signál pre japonský technologický sektor aj pre spoločnosti napojené na cloud, dátovú infraštruktúru a kyberbezpečnosť. Microsoft tým zároveň potvrdzuje, že dopyt po AI kapacitách zostáva silný a že geopoliticky stabilné a technologicky vyspelé trhy budú z tohto trendu výrazne ťažiť.
