Turecko otvorilo nové protimonopolné vyšetrovanie Googlu pre reklamné a fakturačné praktiky

Turecký úrad pre hospodársku súťaž v piatok oznámil, že otvoril formálne vyšetrovanie Alphabetu, Googlu a súvisiacich subjektov pre ich reklamné a fakturačné praktiky. Šetrenie má preveriť, či fakturačné metódy Googlu a jeho obchodné praktiky v oblasti online reklamných služieb pre inzerentov a reklamné agentúry neporušujú turecké súťažné právo. Tento krok zapadá do širšieho trendu rastúceho regulačného tlaku na reklamný biznis Googlu v Turecku.
Čo bude nové vyšetrovanie skúmať
Podľa Reuters sa turecký regulátor zameria na fakturačné praktiky Googlu a jeho obchodné správanie spojené s online reklamnými službami. Oznámenie zatiaľ neobsahovalo žiadnu finančnú sankciu ani okamžité nápravné opatrenie, čo znamená, že prípad je teraz vo fáze vyšetrovania, nie ukladania sankcií.
To z neho zatiaľ robí užší a viac procesný krok, no stále je dôležitý pre inzerentov a agentúry využívajúce reklamné nástroje Googlu v Turecku. Ak by úrad dospel k záveru, že praktiky Googlu porušujú miestne právo, prípad by mohol neskôr viesť k pokutám alebo k požiadavke na zmeny v tom, ako firma v krajine organizuje časť svojho reklamného biznisu. Ide o odhad vychádzajúci z bežného priebehu tureckých protimonopolných konaní a z predchádzajúceho postupu úradu voči Googlu.
Turecko už tlak na Google skôr sprísnilo
Nové vyšetrovanie nadväzuje na skoršie kroky tureckých regulátorov proti reklamným aktivitám Googlu. V decembri 2024 Turecko udelilo Googlu pokutu 2,61 miliardy lír, vtedy približne 75 miliónov USD, po tom, čo firmu obvinilo zo zneužitia dominantného postavenia v službách ad servera tým, že zvýhodňovala vlastnú supply-side platformu pred konkurenciou.
V júni 2025 Turecko zároveň otvorilo samostatné vyšetrovanie produktu Performance Max (PMAX). Tento prípad mal preveriť, či Google prostredníctvom PMAX neprenášal svoju silu z oblasti online reklamy vo vyhľadávaní do ďalších reklamných služieb, či nespravodlivo nepostupoval voči inzerentom a či neobmedzoval konkurenciu kombinovaním dát z viacerých kanálov.
Trhy teraz budú sledovať, či najnovšie vyšetrovanie zostane obmedzené na fakturačné a obchodné praktiky, alebo sa rozšíri do širšieho zásahu proti reklamno-technologickému modelu Googlu v Turecku. Investori aj inzerenti sa zároveň zamerajú na to, či sa prípad posunie od vyšetrovania k nápravným opatreniam, najmä po skorších krokoch úradu v oblasti ad servera a PMAX.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.