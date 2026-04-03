DAX je o 12 % nižšie než na svojom historickom maxime 🚩 Sledujte v apríli tieto 2 akcie

Nemecký index DAX oslabil z približne 25 400 bodov na 22 400 bodov, pričom futures kontrakt DE40 takmer jedna k jednej kopíruje vývoj spotového indexu. V apríli sa pozornosť investorov pravdepodobne presunie k dvom kľúčovým nemeckým titulom – finančnému gigantovi Deutsche Bank, ktorý nedávno odhalil výraznú expozíciu voči technologickému sektoru a úverom v oblasti private credit, čo vyvolalo obavy investorov, a spoločnosti BASF, priemyselnému a chemickému gigantovi, ktorému sa napriek vysokým cenám energií darí prekvapivo dobre.
Zdroj: xStation5
Deutsche Bank (DBK.DE)
- Deutsche Bank zaznamenala od januárových maxím výrazný pokles, keď oslabila z približne 34 EUR na 25 EUR. Tento pohyb výrazne prevyšuje širšiu korekciu trhu a predstavuje jeden z najprudších poklesov za posledné roky – takmer 30 % pokles.
- V apríli sa pozornosť presunie na výsledky za prvý štvrťrok, ktoré majú byť zverejnené 29. apríla. Tieto čísla budú kľúčovým testom toho, či si Deutsche Bank dokáže udržať silnú obchodnú dynamiku, ktorú vykazovala na konci minulého roka.
- Fundamenty zatiaľ zostávajú solídne. Nedávne výsledky ukázali zisk pred zdanením 9,7 miliardy EUR, zatiaľ čo čistý zisk sa zdvojnásobil na 7,1 miliardy EUR. Podporou zostáva aj návrat kapitálu akcionárom, keď vedenie oznámilo plán kapitálovej distribúcie vo výške 2,9 miliardy EUR, vrátane 1,9 miliardy EUR na dividendách a 1 miliardy EUR na spätnom odkúpení akcií.
- Kľúčovou otázkou na nadchádzajúce týždne je, či priaznivé podmienky pre trading a aktivitu v oblasti uzatvárania obchodov dokážu vyvážiť slabší sentiment voči bankovému sektoru.
- Výpredaj sa zrýchlil po tom, čo banka oznámila, že jej portfólio v oblasti private credit vzrástlo na 25,9 miliardy EUR, čo zvýšilo obavy investorov z rizík v rýchlo rastúcom, no zároveň čoraz krehkejšom segmente.
- Hoci Deutsche Bank zdôrazňuje konzervatívne štandardy pri poskytovaní úverov a uvádza, že nie je vystavená významným priamym rizikám, pripúšťa potenciálne nepriame úverové riziká vyplývajúce z prepojených expozícií v širšom ekosystéme private credit.
- Zároveň expozícia banky voči technologickému sektoru, vrátane nedávno slabšieho softvérového segmentu, vzrástla na 15,8 miliardy EUR z 11,7 miliardy EUR pred rokom, čo zvyšuje citlivosť na cyklické zmeny a tlaky spojené s AI.
- Napriek týmto varovným signálom, vrátane napätia v likvidite fondov, precenenia úverov a sprísňovania podmienok, na ktoré upozornila JPMorgan, chce Deutsche Bank ďalej rozširovať svoje aktivity v oblasti private credit prostredníctvom nových produktov, širšej distribúcie a integrácie s operáciami v privátnom bankovníctve.
Zdroj: xStation5
BASF (BAS.DE)
- Na rozdiel od predchádzajúceho titulu si BASF udržiava relatívne silnú dynamiku a obchoduje sa v blízkosti lokálnych maxím, čím vyčnieva na pozadí volatilnejšieho vývoja širšieho indexu DAX.
- Investori pozitívne reagovali na rozhodnutie manažmentu presunúť významnú časť výroby z Nemecka do Číny, čím firma efektívne znižuje tlak na náklady v prostredí trvalo vysokých cien energií v Európe.
- Nadchádzajúce výsledky, ktoré budú zverejnené 30. apríla, budú dôležité nielen na vyhodnotenie aktuálnej prevádzkovej výkonnosti, ale aj na ďalší pohľad na novo spustený veľký závod spoločnosti v Číne.
- Nedávne prevádzkové dáta ukázali rast objemov vo všetkých segmentoch, čo naznačuje zlepšujúci sa dopyt, hoci časť tohto efektu bola vykompenzovaná nižšími predajnými cenami a nepriaznivými menovými pohybmi.
- Na úrovni čistého zisku BASF rovnako vykazuje zlepšenie, keď sa čistý zisk zvýšil o 321 miliónov EUR na 1,6 miliardy EUR. Prebiehajúca reštrukturalizácia a geografické presuny výroby začínajú prinášať hmatateľné výsledky.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma?
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako
Kurzy a e-booky:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Obchodovanie CFD – Čo sú to rozdielové zmluvy?
- Čo je to burzový index?
- Obchodovanie S&P 500
Články:
- Obchodovanie S&P 500 – Ako investovať do indexu S&P 500 (US500)?
- Obchodovanie indexov – čo je to burzový index?
- Indexy (definície)
- Ako investovať do indexu Dow Jones? – Obchodovanie CFD na US30
- NASDAQ trading – Ako investovať do indexu NASDAQ (US100)?
- VIX Trading – Ako investovať do indexu volatility (VOLX)?
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.