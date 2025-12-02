Nový návrh zákona v Kalifornii sa snaží zvrátiť transformáciu OpenAI — obnova dôvery v charitatívne technológie

-
V Kalifornii bol predložený návrh zákona, ktorý by mohol zrušiť premenu OpenAI na ziskovú verejnoprospešnú spoločnosť.
-
Iniciatíva navrhuje zriadiť nezávislú radu s právomocou preverovať a zvrátiť podobné zmeny od januára 2024.
-
Kritici tvrdia, že OpenAI sa odklonila od svojho pôvodného poslania, kým spoločnosť tvrdí, že zmena je nevyhnutná pre financovanie AI výskumu.
-
V Kalifornii bol predložený návrh zákona, ktorý by mohol zrušiť premenu OpenAI na ziskovú verejnoprospešnú spoločnosť.
-
Iniciatíva navrhuje zriadiť nezávislú radu s právomocou preverovať a zvrátiť podobné zmeny od januára 2024.
-
Kritici tvrdia, že OpenAI sa odklonila od svojho pôvodného poslania, kým spoločnosť tvrdí, že zmena je nevyhnutná pre financovanie AI výskumu.
Pokus o nápravu vývoja
Koalícia neziskových organizácií a občianskych skupín predložila legislatívnu iniciatívu, ktorej cieľom je opätovne podriadiť pôvodne charitatívne technologické firmy verejnej kontrole. Návrh sa usiluje zabrániť tomu, aby sa verejné zdroje a vedomosti využívali na súkromný zisk.
Kritika, obavy a varovné hlasy
Kritici tvrdia, že transformácia OpenAI oslabila dôveryhodnosť pôvodnej misie. Obávajú sa, že nová štruktúra vytvára priestor pre koncentráciu moci a finančných výhod v rukách malej skupiny investorov, čím sa oslabuje spoločenský rozmer umelej inteligencie.
Argumenty na obranu novej štruktúry
Podľa OpenAI ide o pragmatický krok, ktorý umožní firme efektívne financovať náročný výskum a vývoj. Spoločnosť zároveň tvrdí, že jej nezisková nadácia má stále rozhodujúci hlas a zaručuje, že jej aktivity ostanú verejnoprospešné.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Mounjaro od Eli Lilly zaradený do čínskeho štátneho poistenia
BNP Paribas navyšuje podiel v spoločnosti Ageas na 22,5 % v transakcii za 3,5 miliardy USD
US OPEN: Pokojný začiatok týždňa s Fedom 🏦 Trump upozorňuje na protimonopolné obavy týkajúce sa spojenia Netflixu a Warneru (08.12.2025)
Mirum Pharmaceuticals kupuje Bluejay Therapeutics za až 820 miliónov USD
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.