NVIDIA a Samsung postavia AI továreň v kľúčovej čipovej spolupráci

-
NVIDIA a Samsung spúšťajú AI továreň s viac než 50 000 GPU čipmi v Južnej Kórei.
-
Projekt je súčasťou snahy krajiny zaradiť sa medzi tri najväčšie AI centrá sveta.
-
Iniciatíva mení pohľad na výrobu čipov — smerom k inteligentnej, AI riadenej výrobe.
-
Kľúčový bude úspech integrácie, stabilita dodávok a odpoveď globálnych konkurentov.
-
NVIDIA a Samsung spúšťajú AI továreň s viac než 50 000 GPU čipmi v Južnej Kórei.
-
Projekt je súčasťou snahy krajiny zaradiť sa medzi tri najväčšie AI centrá sveta.
-
Iniciatíva mení pohľad na výrobu čipov — smerom k inteligentnej, AI riadenej výrobe.
-
Kľúčový bude úspech integrácie, stabilita dodávok a odpoveď globálnych konkurentov.
Technologické spoločnosti NVIDIA a Samsung Electronics oznámili plán výstavby novej „AI továrne“ v Južnej Kórei. Táto iniciatíva má priniesť umelú inteligenciu priamo do výrobného procesu polovodičov, mobilných zariadení a robotiky, a zároveň podporiť ambíciu Južnej Kórey stať sa svetovou AI veľmocou.
Podrobnosti spolupráce
Továreň bude využívať viac než 50 000 GPU čipov od spoločnosti NVIDIA, ktoré zabezpečia inteligentné riadenie výroby, simulácie, údržbu a robotické operácie. Spoločnosti nadväzujú na 25 rokov spolupráce v oblasti pamätí a čipov a presúvajú sa do éry inteligentnej výroby.
NVIDIA zároveň oznámila ďalšie dohody s juhokórejskými priemyselnými lídrami — Hyundai a SK Group — na vybudovanie ďalších AI tovární a vývoj infraštruktúry pre autonómne vozidlá a dátové centrá.
Dopad na technológiu a trh
Pre Samsung je projekt krokom smerom k digitálnej transformácii výroby — od klasického čipového dizajnu po „inteligentné továrne“ s prediktívnym riadením. NVIDIA týmto posúva svoje pôsobenie z datacentier priamo do reálneho priemyslu.
Pre juhokórejskú vládu je to strategická príležitosť upevniť svoju pozíciu v globálnom AI rebríčku a podporiť ekonomický rast a exportné možnosti krajiny.
Čo sledovať
-
Rýchlosť výstavby a nasadenia AI technológií vo výrobe Samsungu.
-
Reálny prínos v efektivite, rýchlosti výroby a robotizácii.
-
Odpoveď konkurencie na podobné AI výrobné iniciatívy.
-
Riziká spojené s dodávkami čipov, reguláciami a geopolitickými faktormi — predovšetkým pri masívnej dodávke viac ako 260 000 GPU čipov Blackwell.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Livestreamy XTB tento týždeň
UBS po prvýkrát po rozhodnutí o AT1 dlhu predáva nové dlhopisy
Coeur Mining kupuje New Gold za 7 miliárd USD, reaguje na rekordný rast cien zlata
Kimberly-Clark kupuje Kenvue za 48,7 miliardy USD, vznikne nový gigant spotrebného zdravia
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.