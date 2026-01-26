Nvidia investuje 2 miliardy USD do CoreWeave: Buduje si silnejšie postavenie v AI infraštruktúre

-
Nvidia investuje 2 miliardy USD do spoločnosti CoreWeave, čím výrazne navyšuje svoj podiel a stáva sa jej druhým najväčším akcionárom.
-
Investícia má podporiť rozširovanie AI dátových centier, pričom CoreWeave plánuje dosiahnuť viac než 5 GW výpočtovej kapacity do roku 2030.
-
CoreWeave sa premenil z kryptomenového hostingu na špecializovaného poskytovateľa AI cloudovej infraštruktúry.
-
Tento krok posilňuje stratégiu Nvidie byť aktívna naprieč celým AI ekosystémom, od hardvéru až po cloudové riešenia.
-
Nvidia investuje 2 miliardy USD do spoločnosti CoreWeave, čím výrazne navyšuje svoj podiel a stáva sa jej druhým najväčším akcionárom.
-
Investícia má podporiť rozširovanie AI dátových centier, pričom CoreWeave plánuje dosiahnuť viac než 5 GW výpočtovej kapacity do roku 2030.
-
CoreWeave sa premenil z kryptomenového hostingu na špecializovaného poskytovateľa AI cloudovej infraštruktúry.
-
Tento krok posilňuje stratégiu Nvidie byť aktívna naprieč celým AI ekosystémom, od hardvéru až po cloudové riešenia.
Spoločnosť Nvidia oznámila investíciu vo výške 2 miliardy dolárov do firmy CoreWeave, čím výrazne navýšila svoj podiel a stáva sa druhým najväčším akcionárom tohto poskytovateľa AI dátových centier. Akcie boli nakúpené za približne 87,20 USD za kus.
Trh reagoval pozitívne – akcie CoreWeave v predobchodnej fáze vzrástli o viac než 9 %, čo signalizuje silnú dôveru investorov v AI stratégiu Nvidie. Táto investícia nadväzuje na predchádzajúce kroky firmy smerujúce k budovaniu robustného AI ekosystému.
Z kryptomenovej ťažby k AI cloudu
CoreWeave, ktorý kedysi hostoval ťažbu kryptomien, sa pretransformoval na novodobého AI cloudového poskytovateľa. Financie od Nvidie budú využité na nákup pozemkov, zabezpečenie energie a výstavbu dátových centier, ktorých cieľom je dosiahnuť do roku 2030 viac než 5 GW výpočtovej kapacity pre AI.
Podpora nie je určená na nákup čipov Nvidia, ale na širší rozvoj infraštruktúry, výskum, vývoj a posilnenie tímu CoreWeave. Spoločnosť sa tým stáva dôležitým partnerom pre firmy, ktoré potrebujú veľkokapacitné GPU riešenia mimo bežných hyperscale platforiem.
Súčasť širšej AI stratégie Nvidie
Táto akvizícia je ďalším dôkazom, že Nvidia sa usiluje zakotviť naprieč celým AI hodnotovým reťazcom. Už predtým investovala do AI startupov a infraštruktúrnych partnerov, aby si zabezpečila stabilný odbyt svojich GPU a súvisiacich technológií.
CEO Jensen Huang označil CoreWeave za lídra v budovaní tzv. „AI fabrík“, teda zariadení optimalizovaných na veľké AI úlohy – čo je čoraz dôležitejšie v dobe rozmachu generatívnej umelej inteligencie.
Reakcia trhu a budúcnosť
Po oznámení transakcie vzrástli akcie CoreWeave o 9–12 %, čo odzrkadľuje dôveru trhu v krok Nvidie. Investícia potvrdzuje prebiehajúcu AI pretekársku zbrojnicu, kde nedostatok výpočtovej kapacity núti hráčov vytvárať strategické aliancie. Vstupom do CoreWeave si Nvidia zabezpečuje budúce kapacity pre AI výpočty a zároveň si upevňuje pozíciu pri poskytovaní infraštruktúry novej éry cloudovej umelej inteligencie. Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Wells Fargo prerušuje spoluprácu s ISS a zavádza vlastný hlasovací systém
✅Výsledky s Filipom Galkom: LVMH čelí tlaku v segmente alkoholu a neistotám okolo ciel
US500 na historickom maxime pred zasadnutím Fedu 🗽 Podporí momentum BigTech?
Výhľad Microsoftu: Azure, AI a skúška kvality rastu
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.