Nvidia kupuje akcie Synopsys za 2 mld. USD. Posilňuje svoje partnerstvá v oblasti čipov a umelej inteligencie

- Nvidia investuje 2 miliardy USD do akcií Synopsys ako súčasť inžinierskeho a návrhového partnerstva, nákupná cena bola 414,79 USD za akciu.
- Akcie Synopsys po oznámení v premarkete vyskočili zhruba o 8 %, hoci od začiatku roka do piatka strácali takmer 14 %, zatiaľ čo Nvidia mierne oslabila.
- Synopsys je jedným z najväčších dodávateľov softvéru na návrh čipov a zapadá do širšej investičnej vlny Nvidie po OpenAI, CoreWeave a 5-miliardovej investícii do Intelu.
- Nvidia investuje 2 miliardy USD do akcií Synopsys ako súčasť inžinierskeho a návrhového partnerstva, nákupná cena bola 414,79 USD za akciu.
- Akcie Synopsys po oznámení v premarkete vyskočili zhruba o 8 %, hoci od začiatku roka do piatka strácali takmer 14 %, zatiaľ čo Nvidia mierne oslabila.
- Synopsys je jedným z najväčších dodávateľov softvéru na návrh čipov a zapadá do širšej investičnej vlny Nvidie po OpenAI, CoreWeave a 5-miliardovej investícii do Intelu.
Nvidia Corp. vložila 2 miliardy dolárov do akcií spoločnosti Synopsys Inc., jedného z najväčších dodávateľov softvéru a služieb na návrh elektronických súčiastok. Investícia je súčasťou širšieho inžinierskeho a dizajnového partnerstva medzi oboma firmami.
Detaily transakcie a reakcia trhu
Nvidia nakúpila akcie Synopsys za 414,79 USD za kus. Pre porovnanie, v piatok akcie uzavreli na 418,01 USD. Zverejnenie transakcie podporilo sentiment investorov, akcie Synopsys v premarkete vyskočili približne o 8 %. Pritom ešte do piatka boli za tento rok takmer o 14 % nižšie. Akcie Nvidie naopak v premarkete mierne oslabovali.
Synopsys patrí medzi kľúčových hráčov v oblasti nástrojov na návrh čipov a ďalších elektronických komponentov, takže pre Nvidiu predstavuje strategického partnera v čase, keď dopyt po výpočtovom výkone pre umelú inteligenciu rýchlo rastie.
Širšia investičná stratégia Nvidie a rastúce otázky
Nvidia, ktorá je v súčasnosti najhodnotnejšou spoločnosťou na svete, v posledných rokoch výrazne rozšírila investície do firiem spojených s rozvojom umelej inteligencie. Kapitál nasmerovala napríklad do OpenAI alebo prevádzkovateľov dátových centier typu CoreWeave. Zároveň sa zaviazala investovať 5 miliárd dolárov do spoločnosti Intel v rámci partnerstva na vývoji čipov pre osobné počítače a dátové centrá.
Táto vlna investícií však vyvoláva otázky, či nejde o takzvané kruhové transakcie, ktoré môžu umelo podporovať valuácie vybraných firiem a posielať peniaze zákazníkom, ktorí následne nakupujú čipy od Nvidie. Investícia do Synopsys tak zapadá do agresívnej expanzie ekosystému okolo Nvidie, ale zároveň posilňuje debatu o tom, aký veľký vplyv má firma na celý reťazec v polovodičovom priemysle.
Graf: NVDA.US (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Graf dňa: AUDUSD (03. 12. 2025)
BREAKING: Vyšší než očakávaný index PMI v službách vo Veľkej Británii 🇬🇧 Libra mierne posilňuje 📈
BREAKING: EURUSD posilňuje, keďže indexy PMI v službách vo Francúzsku a Nemecku prekonali očakávania
Ekonomický kalendár: PMI, zamestnanosť ADP a priemyselná výroba v USA (03.12.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.