Obchodná dohoda medzi Čínou a Kanadou: Čo znamená pre trhy?

Kanada a Čína nadväzujú partnerstvo, ktoré by mohlo byť transformačné pre obe ekonomiky. Kanadský premiér Mark Carney sa stretol s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu. Išlo o prvú návštevu kanadského premiéra v Číne od roku 2017. Výsledkom stretnutia je nová stratégia spolupráce pokrývajúca kľúčové oblasti obchodu a investícií.
Kľúčové oblasti spolupráce
Cieľom dohody je posilniť spoluprácu v odvetviach ako poľnohospodárstvo a potravinársky priemysel. Kanada dúfa, že zvýši vývoz poľnohospodárskych a potravinových produktov do Číny, svojho druhého najväčšieho obchodného partnera. Energetika – tradičná aj obnoviteľná – by mala profitovať z nových investícií a prenosu technológií. Rozvíjať by sa mali aj finančné služby, vrátane bankovníctva, investícií a jednoduchšieho prístupu pre firmy pôsobiace v oboch krajinách.
Prekážky a výzvy
Partnerstvo však čelí aj určitým prekážkam. Kanada stále uplatňuje clá na niektoré čínske výrobky, vrátane elektromobilov. Peking zase zaviedol obmedzenia na kanadské poľnohospodárske produkty, čo v posledných rokoch znížilo ich vývoz do Číny. Napriek týmto výzvam odborníci veria, že dohoda má potenciál posilniť dlhodobý obchod a investície medzi Kanadou a Čínou.
Možné dopady na trhy
Nová spolupráca by mohla ovplyvniť kanadské finančné trhy a vývoz viacerými spôsobmi. Môže dôjsť k nárastu vývozu komodít a poľnohospodárskych produktov, ako sú pšenica, sója, mäso a mliečne výrobky. Zároveň sa očakáva zvýšenie čínskych investícií, najmä v energetike a finančnom sektore.
Ďalším možným efektom je stabilizácia obchodu, čo by mohlo znížiť závislosť Kanady od trhu USA a posilniť jej postavenie v Ázii. Odborníci však upozorňujú, že dopady dohody sa prejavia postupne a budú závisieť od úspešného odstránenia ciel a zavedenia mechanizmov podporujúcich dlhodobú spoluprácu.
Dohoda medzi Kanadou a Čínou otvára nové príležitosti pre obchod a investície a dáva obom krajinám šancu posilniť svoje postavenie na globálnom trhu. Hoci prekážky pretrvávajú, trhy vnímajú potenciál na významné dopady na ceny komodít, rozvoj finančného sektora a zvýšenie vývozu poľnohospodárskych produktov – čo by mohlo v dlhodobom horizonte priniesť konkrétne výhody pre obe ekonomiky. Prirodzeným víťazom tejto zmeny by mohla byť spoločnosť Nutrien, globálny producent draselných a viaczložkových hnojív a kľúčový dodávateľ pre kanadských farmárov. Firma môže profitovať z rastúcej výmery a exportu repky, hrachu a ďalších plodín.
