Occidental predá chemickú divíziu OxyChem spoločnosti Berkshire Hathaway za 9,7 miliardy USD

Spoločnosť Occidental Petroleum oznámila, že predá svoju petrochemickú divíziu OxyChem konglomerátu Berkshire Hathaway miliardára Warrena Buffetta za 9,7 miliardy USD v hotovosti. Cieľom predaja je zniženie vysokého zadlženia, ktoré Occidental ťaží už niekoľko rokov. Akcie firmy v predobchodnej fáze posilnili o 2,3 %.
Kľúčové detaily transakcie
-
Berkshire Hathaway už teraz vlastní približne 27 % podiel v Occidental Petroleum a patrí medzi jeho najväčších akcionárov.
-
Ak sa obchod uzavrie podľa plánu v 4. štvrťroku 2025, pôjde o najväčšiu akvizíciu Berkshire od roku 2022, kedy za 11,6 miliardy USD kúpila poisťovňu Alleghany.
-
Pre Berkshire ide o rozšírenie portfólia v chemickom segmente, kde už vlastní spoločnosť Lubrizol.
Dôvody predaja zo strany Occidental
-
Occidental sa dlhodobo potýka s vysokým dlhom, ktorý pramení najmä z akvizície Anadarko Petroleum za 55 miliárd USD v roku 2019, keď firma preplatila Chevron, aby získala ložiská bridlíc v Texase.
-
Situácia sa ešte zhoršila po minuloročnej kúpe súkromného producenta CrownRock za 12 miliárd USD, vďaka čomu Occidental posilnil pozíciu v Permskej panvi, no zároveň zvýšil zadlženie.
-
Ku koncu júna 2025 činil dlh spoločnosti 23,34 miliardy USD.
-
Occidental už tento rok predal aktíva v hodnote takmer 1 miliardy USD a splatil 3 miliardy USD dlhu.
-
Z výnosu z predaja OxyChem má byť 6,5 miliardy USD použitých na znižovanie dlhu, čím by sa firma dostala pod cieľ 15 miliárd USD, stanovený po akvizícii CrownRock.
Význam OxyChem
-
OxyChem je jedným z najväčších amerických producentov základných chemikálií a PVC (polyvinylchloridu), ktorý sa používa napríklad v stavebníctve, vodovodných rozvodoch alebo zdravotníckych potrebách.
-
Len v prvých dvoch štvrťrokoch 2025 vygenerovala tržby 2,42 miliardy USD.
Strategický význam
-
Transakcia ukazuje, že Occidental sa chce viac sústrediť na jadrový ropný a plynárenský biznis, ktorý tvoril 75 % jeho celkových ziskov v roku 2024.
-
Pre Berkshire ide naopak o ďalší krok v rozšírení investícií v chemickom priemysle a upevnenie vplyvu vo firme, ktorú Buffett už niekoľko rokov systematicky podporuje.
-
Tento krok výrazne posilní rozvahu Occidental, pričom zároveň potvrdzuje stratégiu Berkshire investovať do kapitálovo náročných, ale stabilných priemyselných odvetví.
Graf OXY.US (D1) – Occidental Petroleum
Akcie Occidental Petroleum sa obchodujú na úrovni 47,71 USD. Cena sa pohybuje nad EMA 50 (45,81 USD) aj nad SMA 100 (44,45 USD), čo potvrdzuje stabilné rastové momentum. RSI dosahuje hodnotu 57,1, teda je v neutrálnom pásme so sklonom k býčiemu nastaveniu, čo ukazuje na priestor pre pokračovanie rastu bez rizika prekúpenosti. MACD zostáva nad nulou aj nad signálnou líniou, pričom histogram poukazuje na pozitívne momentum.
Zdroj: xStation5
