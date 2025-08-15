Odchod CEO spoločnosti Opendoor poháňa akcie nahor vďaka „meme“ šialenstvu

Technologická realitná firma Opendoor Technologies oznámila, že generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Carrie Wheeler okamžite odstupuje z funkcie. Táto výmena vedenia vyvolala nárast akcií, čo odráža obnovený záujem investorov počas ďalšej vlny internetového šialenstva okolo „meme“ akcií.
Zmena vo vedení a prechodné obdobie
Wheelerová prevzala vedenie v zložitom období a dokázala doviesť firmu k prvému kvartálu s pozitívnym EBITDA po troch rokoch. V piatok oznámila svoju rezignáciu s odôvodnením, že vysoký externý tlak a záujem o firmu si vyžaduje zrýchlenie nástupníckeho plánu. Bude pôsobiť ako poradkyňa predstavenstva do konca roku 2025.
Na jej miesto nastúpil Shrisha Radhakrishna – doterajší technologický a produktový riaditeľ od konca roka 2024 – ako prezident a dočasný líder. Vďaka skúsenostiam z LegalZoom a Intuit, ako aj vedeniu pri zavádzaní nových služieb ako Cash Plus, je považovaný za kľúčovú osobnosť pre ďalší rozvoj firmy. Spolu s CFO Selimom Freihom bude priamo podliehať predstavenstvu počas hľadania trvalého CEO.
Reakcia trhu a investičné oživenie
Investori reagovali promptne – akcie spoločnosti posilnili o 8–9 %. Opendoor už predtým profitoval z vlny „meme“ záujmu na sociálnych sieťach, kde ho podporovali osobnosti ako Eric Jackson a Anthony Pompliano. Od júla tak akcie vzrástli o 200–470 %, podľa rôznych odhadov.
Zdroj: xStation5
Strategické smerovanie v čase volatility
Hoci predchádzajúce obdobie prinieslo nádej, výsledky za druhý kvartál poukázali na slabiny – slabý rast tržieb a mierne sklamanie zo ziskov viedli k poklesu akcií o viac než 25 % z júlového maxima. Manažment však deklaruje dôraz na nové služby (napr. Cash Plus), využívanie dát a zefektívnenie kľúčových procesov ako krok k stabilizácii.
Výhľad
Zmena vo vedení môže predstavovať zásadný zlom. Hoci virálna popularita priniesla impulz, dlhodobá výkonnosť Opendooru bude závisieť od úspešnej realizácie stratégie. Bude kľúčové pokračovať v technologických inováciách, zefektívniť prevádzku a udržať si konkurencieschopnosť na trhu s nehnuteľnosťami. Nasledujúce mesiace ukážu, či ide o trvalo udržateľný obrat, alebo len dočasnú vlnu špekulácií.
