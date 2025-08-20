Odlišné výsledky maloobchodného sektora – Target a Lowe zverejnili svoje výsledky

Pred začiatkom stredajšej seansy na Wall Street zverejnili dvaja americkí maloobchodní giganti, Target a Lowe, svoje kvartálne výsledky. Napriek tomu, že pôsobia v rovnakom odvetví, obe spoločnosti vykazujú úplne odlišné výsledky a výhlaď, čo je zaujímavé najmä v kontexte stavu amerického spotrebiteľa.
Výsledky maloobchodného sektora sú významné nielen pre investorov jednotlivých spoločností, ale môžu tiež poskytnúť kľúčové informácie o stave americkej ekonomiky. To je obzvlášť dôležité v kontexte sprísňujúceho sa trhu práce a očakávaní ohľadom znižovania sadzieb zo strany FEDu.
TARGET (TGT.US)
Napriek dobrým výsledkom za druhý kvartál pokles tržieb amerického maloobchodného reťazca sklamal investorov natoľko, že akcie spoločnosti v premarkete klesli o 10 %. Po otvorení trhu sú teraz akcie nižšie približne o 8 %.
Výsledky spoločnosti:
-
EPS: 2,05 USD, očakávanie 2,03 USD
-
Tržby: 25,21 mld. USD oproti očakávaniu 24,93 mld. USD
-
Porovnateľné tržby medziročne klesli o 3,8 %, zatiaľ čo predaje v kamenných predajniach sa znížili o 5,7 %
-
Online predaje vzrástli o 4,7 %, čo je relatívne málo v porovnaní s konkurenciou
-
Hrubá marža spoločnosti klesla na 29 %, zatiaľ čo prevádzková marža sa znížila na 5,2 %
-
Pred rokom EPS predstavoval 2,57 a tržby 25,45 mld. USD. Predaje v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesli o 1 %
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
Zjavnou výhodou pre „value“ investorov sú veľmi nízke valuačné ukazovatele spoločnosti.
P/E je teraz niečo vyše 13, P/S je 0,5 a klesá. Vyplýva však z toho záver, že ak spoločnosť nezlepší svoje výsledky, tieto ocenenia už nebudú nízke, ale budú odrážať novú realitu firmy.
Nový generálny riaditeľ Michael Fiddelke tomu chce zabrániť. Michael Fiddelke, prevádzkový riaditeľ, ktorý je v spoločnosti Target už 20 rokov, nahradí dlhoročného CEO Briana Cornella 1. februára 2026. Cornell prevezme funkciu predsedu predstavenstva. Napriek tomu, že Fiddelke má bohaté skúsenosti, trh reagoval negatívne. K zmene na poste CEO dochádza v náročnom období pre Target. Spoločnosť zaznamenáva už 11. kvartál po sebe stagnujúce alebo klesajúce tržby, pričom v prvom kvartáli 2025 tržby klesli o 2,8 % a výhlaď pre celý rok zostáva v pásme nízkeho jednociferného poklesu. Príčinami sú silná konkurencia v maloobchode, spomaľujúce spotrebiteľské výdavky, vplyv ciel a kontroverzie po odchode Targetu z iniciatív diverzity, rovnosti a inklúzie, čo viedlo k bojkotu na sociálnych sieťach a k poklesu návštevnosti predajní.
S ohľadom na prepad ceny akcií po týchto oznámeniach trh neverí uisteniam spoločnosti o dočasnom charaktere jej problémov.
LOWE (LOW.US)
Lowe, konkurent špecializujúci sa na sektor renovácií domácností, si viedol omnoho lepšie než Target. Spoločnosť prekonala takmer všetky očakávania a ponúkla investorom výhlaď ďalšieho rastu.
-
EPS: 4,33 USD oproti očakávaniu 4,23 USD
-
Tržby: 23,97 mld. USD – v súlade s očakávaniami
-
Predaje vzrástli o viac než 1 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, ale pod očakávaniami trhu na úrovni 1,3 %
-
Online predaje vzrástli o 6 %
-
Hrubá marža vzrástla na 33,8 %
-
Problémom môže byť 9 % pokles čistých tržieb v porovnaní s minulým rokom
Medzi najnovšie úspechy spoločnosti patrí nedávna akvizícia „Foundation Building Materials.“ Tento krok má posilniť prítomnosť spoločnosti na profesionálnom trhu. FBM samo prináša pre Lowe 40 000 zákazníkov. Úspech prináša aj zameranie na online predaje. To je jeden z dôvodov, prečo sa spoločnosti darí veľmi dobre napriek zmiešaným výsledkom maloobchodného sektora.
Spoločnosť taktiež zdôrazňuje klesajúce náklady na hypotéky, ktoré by mali podporiť predaje. Investori sú s rozhodnutiami spoločnosti spokojní, cena akcií tento mesiac vzrástla už o 16 %. Len dnes, pred otvorením trhu, sú akcie vyššie takmer o 3 %. Ďalší optimizmus prináša dividenda na úrovni 4 %.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
V súčasnosti dvaja zástupcovia maloobchodného sektora predstavujú dva zásadne odlišné prístupy k investovaniu. Target je typickou voľbou pre „value“ investorov, zatiaľ čo Lowe sľubuje väčšiu expanziu a rast.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp
K dnešnému dňu trh jasne uprednostňuje prístup spoločnosti Lowe.
