Ørsted dosiahol významné právne víťazstvo – projekt Revolution Wind v USA pokračuje

Federálny sudca v USA povolil dánskej spoločnosti Ørsted a jej partnerovi Skyborn Renewables obnoviť práce na veternom parku Revolution Wind, ktorého výstavba bola pozastavená administratívou Donalda Trumpa. Po rozhodnutí súdu akcie Ørsted prudko vzrástli – v Kodani si pripísali až 12 %.
Pozadie prípadu
Projekt Revolution Wind sa nachádza približne 24 kilometrov od pobrežia štátu Rhode Island a má zásobovať elektrinou štáty Rhode Island a Connecticut. V čase zastavenia výstavby bolo hotových približne 80 % projektu – 45 z 65 turbín už bolo nainštalovaných a všetky základy boli na mieste.
Americký regulačný úrad BOEM pozastavil práce koncom augusta z dôvodu „obáv o národnú bezpečnosť“, ktoré však neboli konkrétne vysvetlené. Ørsted a Skyborn Renewables investovali alebo plánovali investovať približne 5 miliárd dolárov. Každý deň oneskorenia mal spoločnosti stáť 2 milióny dolárov, pričom úplné zrušenie by mohlo priniesť stratu viac ako 1 miliardu USD.
Rozhodnutie súdu a reakcia trhu
Dňa 22. septembra sudca Royce Lamberth vydal predbežné opatrenie, ktoré výstavbu umožnilo obnoviť. Súd konštatoval, že zastavenie by spôsobilo „nenapraviteľnú ujmu“ a že existujú „vážne právne otázky“ ohľadom rozhodnutia úradov.
Akcie Ørsted po verdikte posilnili až o 12 %, pričom neskôr počas dňa si udržali výrazný zisk. Analytici okamžite poukázali na zníženie rizika zníženia úverového ratingu, ktoré bolo aktuálne kvôli rastúcim nákladom, inflácii a problémom s dodávkami. Zdroj: xStation5
Dôležitosť rozhodnutia a ďalšie výzvy
Aj keď ide o významné víťazstvo, spoločnosť Ørsted stále čelí viacerým rizikám:
-
Rozhodnutie súdu je predbežné a môžu nasledovať ďalšie právne konania.
-
Regulačné prostredie v USA je nestále a politicky citlivé.
-
Ørsted nedávno spustil veľkú emisiu akcií v hodnote približne 60 miliárd DKK (~9,4 mld. USD), aby posilnil likviditu.
-
Náklady zostávajú vysoké v dôsledku inflácie, úrokových sadzieb a meškajúcich dodávok.
Obnovenie výstavby predstavuje pre Ørsted úľavu a zároveň precedens, ktorý môže ovplyvniť celý sektor obnoviteľných zdrojov v USA. Ukazuje, že aj rozhodnutia motivované národnou bezpečnosťou môžu byť úspešne spochybnené pred súdom.
