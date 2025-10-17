Snowflake a Palantir vytvárajú strategické partnerstvo v oblasti AI dát

-
Spoločnosti Snowflake a Palantir Technologies oznámili nové strategické partnerstvo s cieľom urýchliť adopciu umelej inteligencie vo firmách. Spojením Snowflake AI Data Cloud a Palantir Foundry s AI Platformou vznikne komplexná infraštruktúra, ktorá firmám umožní efektívnejšie spracúvať dáta a nasadzovať AI riešenia s vyššou dôverou.
Po oznámení zaznamenali akcie Snowflake nárast o viac než 6 % v premarket obchodovaní, neskôr však časť ziskov stratili. Palantir taktiež mierne posilnil, ale vývoj akcií bol ovplyvnený širšou korekciou trhu. Výkyvy potvrdzujú, že trh vníma AI sektor s entuziazmom, no zároveň opatrne.
Palantir týmto krokom rozširuje svoju prítomnosť v komerčnom sektore, mimo svojej hlavnej oblasti pôsobenia – vládnych a obranných kontraktov. V minulosti už nadviazal podobnú spoluprácu s firmou Databricks.
Pre Snowflake predstavuje partnerstvo posilnenie pozície v oblasti umelej inteligencie. V čase, keď firmy vyžadujú robustné dátové základy pre veľké jazykové modely a strojové učenie, sa Snowflake stáva čoraz dôležitejším hráčom v oblasti AI infraštruktúry.
