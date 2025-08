Ohlási Meta rekordné kapitálové výdavky? Čo ukážu výsledky tohto giganta sociálnych médií?

Meta nie je len sociálna sieť. Je to aj reklamný gigant a technologická spoločnosť, ktorá výrazne investuje do nových technológií – nielen do umelej inteligencie, ale aj do rozšírenej reality. Spoločnosť už takmer tri roky pravidelne prekonáva očakávania s rastúcimi kvartálnymi výsledkami. Bude tento trend pokračovať?

Kľúčové finančné a prevádzkové očakávania

Tržby: 44,8 miliardy USD ( očakávaný medziročný rast o 14,7 % ) vs. firemný výhľad 42,5–45,5 mld. USD

Zisk na akciu (EPS): 5,89 USD ( očakávaný rast o 14,1 % ) vs. 5,16 USD pred rokom

Príjmy z reklamy: 44,1 mld. USD, rast impresií o 6,9 % a rast cien o 7,6 %

Reality Labs: tržby 386 mil. USD, prevádzková strata –4,9 mld. USD

CapEx: možné navýšenie nad súčasný výhľad 64–72 mld. USD; analytici očakávajú 67,8 mld. USD

Prevádzková marža: 38,3 % pri prevádzkovom zisku 17,2 mld. USD

Denní aktívni používatelia: 3,42 miliardy naprieč ekosystémom Family of Apps

Threads: viac ako 350 miliónov registrovaných používateľov

Meta AI: cieľ dosiahnuť 1 miliardu mesačne aktívnych používateľov

Očakávaný cenový pohyb po výsledkoch: +/- 7,4 % (historicky +/- 5 %)

CapEx – Má ďalšie zvyšovanie výdavkov zmysel?

Najväčšou neznámou ostáva CapEx na rok 2025. Meta už v Q1 zvýšila výhľad zo 60–65 mld. na 64–72 mld. USD. Existuje silné podozrenie, že spoločnosť oznámi výdavky presahujúce 72 mld. USD. Hlavným dôvodom sú údajne úzke miesta vo výpočtovom výkone, ktoré ovplyvňujú reklamné algoritmy aj AI.

Dodávateľské náklady stúpajú, najmä od Nvidia a AMD, a vplyv majú aj americké clá. Očakáva sa aj zvýšený dopyt po GPU na tréning modelov Llama.

Pre porovnanie – Alphabet oznámil navýšenie CapEx o 10 mld. USD.

Otázkou však zostáva: Prinieslo zvýšenie CapEx v Q1 reálne navýšenie výkonu, alebo len vyššie náklady na rovnaké technológie?

Finančná riaditeľka Susan Li v Q1 uviedla: „Aj s kapacitou, ktorú uvedieme do prevádzky v roku 2025, je pre nás náročné pokryť dopyt tímov po výpočtových zdrojoch.“

Pozitívom je, že Alphabet clá ako problém nespomínal – dve tretiny výdavkov išli na servery, tretina na dátové centrá.

Reality Labs – Trvalý problém so ziskovosťou

Reality Labs zostáva pre investorov najväčším problémom. Tržby len 386 mil. USD (0,9 % celku), no štvrťročná strata –4,9 mld. USD, čo znamená ročnú stratu takmer 20 mld. USD.

Pozitíva:

Spolupráca s Andruil → zmluva s Pentagonom na 100 mil. USD

Otvorenie kamenného obchodu v Kalifornii

Plán širšej monetizácie AR okuliarov Ray-Ban

Negatíva:

Absencia jasnej cesty k ziskovosti

Rast nákladov na výskum a vývoj , pričom tržby stagnujú (300–400 mil. USD)

Konkurencia zo strany Apple Vision Pro

Investori môžu zatiaľ straty v tejto divízii akceptovať, ak ostatné segmenty zostanú ziskové, no rastie tlak na konkrétny plán, ako znížiť straty alebo zvýšiť príjmy.

Oceňovanie – stále atraktívne medzi „Mag7“

Meta zostáva relatívne atraktívna v rámci skupiny Magnificent 7.

Jej Forward EV/EBITDA a Forward P/E sú druhé najnižšie v skupine.

V historickom porovnaní je Meta len mierne drahšia ako jej 2-ročné priemery vo všetkých ukazovateľoch.

Meta v historickom kontexte a v porovnaní s ostatnými spoločnosťami zo skupiny Mag7. Zdroj: Bloomberg Finance LP



Forward EV/EBITDA ukazovateľ zostáva zvýšený, no nachádza sa blízko 1 štandardnej odchýlky od svojho 2-ročného priemeru. Treba zdôrazniť, že ide o jeden z najnižších pomerov medzi spoločnosťami skupiny Mag7 a ďalšími menšími technologickými firmami. Meta naďalej vykazuje veľmi silný rast výsledkov, takže mierne vyššie valuácie nie sú problémom.

Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Kľúčové riziká a príležitosti pre spoločnosť

Hlavné riziká:

Zrušenie colnej výnimky (de minimis) už teraz vedie k poklesu reklamných výdavkov ázijských e-commerce exportérov v USA .

Inflačný tlak na CapEx – existuje riziko, že Meta bude musieť platiť viac za rovnaký výpočtový výkon , čo obmedzí reálny rast infraštruktúry .

Významné straty Reality Labs – segment zatiaľ nevykazuje žiadne zlepšenie ziskovosti napriek vysokým výdavkom.

Rastúci regulačný tlak v Európe aj v Spojených štátoch.

Kľúčové príležitosti:

Monetizácia AI riešení (napr. Llama) už teraz zvyšuje zapojenie používateľov a tým aj reklamný potenciál .

Zavedenie reklamy na Threads (s viac ako 350 miliónmi používateľov v 30+ krajinách ) a dynamický rozvoj WhatsApp Business , kde sa reklama len začína implementovať .

Zlepšovanie efektivity reklamných algoritmov vďaka AI môže ďalej posilniť konkurencieschopnosť a finančné výsledky firmy.

Zhrnutie – Opatrný optimizmus ohľadom budúcnosti spoločnosti Meta

Meta má takmer trojročnú históriu prekonávania trhových očakávaní ohľadom tržieb.

Spoločnosť pokračuje v raste v oblasti reklamy, nielen vďaka AI technológiám, ale aj v rámci aplikácií, kde bola reklama v minulosti obmedzená.

Oceňovanie spoločnosti je zvýšené, no v porovnaní s ostatnými – aj najväčšími – firmami stále vyzerá atraktívne.

Na čo sa zamerať?

Rozsah prekonania tržieb

Veľkosť CapEx a jej zdôvodnenie

Konkrétne informácie o Reality Labs

Aj v prípade mierneho sklamania zostáva Meta lídrom vo svojom segmente

Spoločnosť včera výrazne stratila na hodnote a od svojich historických maxím dosiahnutých presne pred mesiacom, 30. júna, prišla o približne 6 % svojej hodnoty. Od konca júna sa cenové trajektórie firmy Meta a indexu US100 úplne rozišli.

Napriek tomu akcie od začiatku roka vzrástli približne o 20 % a za posledný rok ide o zisk okolo 50 %.

Implikovaný pohyb po dnešnej obchodnej seanse na Wall Street vo výške približne 7 % z úrovne okolo 700 USD za akciu ponúka šancu na nové historické maximá, alebo naopak pokles k úrovni 650 USD, teda na najnižšiu hodnotu za posledné 2 mesiace.

Zdroj: xStation5

