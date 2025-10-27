OPEC+ plánuje zvýšiť produkciu na najbližšom zasadnutí❓🛢️ Ropa stagnuje

- Ceny ropy konsolidujú po nedávnych ziskoch pred zasadnutím OPEC.
- Trh očakáva zvýšenie produkcie o 137 000 barelov denne.
- Delegáti vyčkávajú na výsledok obchodných rokovaní medzi Čínou, Indiou a USA.
Futures na ropu Brent (OIL) opäť narážajú na rezistenciu okolo 65,50 USD za barel po medializovaných správach, že OPEC+ plánuje ďalšie, hoci mierne, zvýšenie produkcie na svojom najbližšom zasadnutí v nedeľu 2. novembra.
Podľa najnovšej správy agentúry Bloomberg, ktorá cituje dvoch delegátov kartelu, OPEC+ plánuje hlasovať o zvýšení produkcie o ďalších 137 000 barelov denne. Základný scenár počíta s obnovením ťažby na približne 1,66 milióna barelov denne, no stále neexistuje konsenzus o tempe ďalšej expanzie.
Niektorí delegáti poznamenávajú, že výsledok obchodných rokovaní medzi USA, Čínou a Indiou – kde sú kľúčovou témou sankcie na dovoz ruskej energie – môže ovplyvniť konečné rozhodnutie. Rijád však naďalej zdôrazňuje potrebu obnoviť trhový podiel kartelu ako reakciu na rastúcu produkciu ropy v USA, čo robí zmenu stratégie OPEC+ nepravdepodobnou, pokiaľ ceny zostanú nad 60 USD za barel.
Kontrakt na ropu (OIL) dnes konsoliduje tesne pod dolnou hranicou rezistenčnej zóny medzi 65,5 a 66,5 USD.
Zdroj: xStation5
