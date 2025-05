OPEC+ zvažuje zvýšenie ťažby, ropa reaguje prudkým poklesom

Ceny ropy dnes výrazne oslabujú poté, co se na trzích objevila zpráva, že OPEC+ zvažuje další zvýšení ťažby od července, a to až o 411 tisíc barelů denně. Brent klesol o 1,5 % na 63,95 USD za barel a americká WTI oslabila o 1,5 % na 60,66 USD, čím reagovala na obavy z prebytku ponuky na globálnom trhu.

Podľa správy agentúry Bloomberg sa členovia OPEC+ pripravujú na kľúčové rokovania 1. júna, kde by mohli urýchliť tempo uvoľňovania predchádzajúcich obmedzení ťažby. V minulosti sa špekulovalo, že skupina môže do novembra vrátiť na trh až 2,2 milióna barelov denne, čo by znamenalo zásadný posun od stratégie obhajovať cenu k boju o podiel na trhu.

Trhy tiež reagujú na stredajšiu správu americkej EIA, ktorá ukázala neočakávaný nárast zásob ropy o 1,3 milióna barelov, zatiaľ čo analytici počítali s rovnako veľkým poklesom. Zásoby sa zvýšili v dôsledku najvyšších dovozov ropy za posledných šesť týždňov a poklesu dopytu po benzíne a destilátoch, čo ďalej prispelo k tlaku na cenu najmä u WTI.

Podľa analytikov RBC Capital je najpravdepodobnejším scenárom zvýšenie produkcie pod vedením Saudskej Arábie, pričom sa sleduje, či bude pôvodný plán postupného uvoľňovania dobrovoľných škrtov dodržaný do jesene. Očakávania rastúcej ponuky navyše kontrastujú s pokračujúcim oslabovaním dopytu, čo naznačuje aj rast výnosov amerických desaťročných dlhopisov, čo signalizuje sprísnenie finančných podmienok a potenciálne slabší rast spotreby.

Trh s ropou tak zostáva silne ovplyvnený nielen fundamentmi ponuky a dopytu, ale aj geopolitickými rozhodnutiami kartelu OPEC+, ktoré budú mať v nadchádzajúcich týždňoch kľúčový vplyv na vývoj cien.

Graf OIL.WTI (H1)

Na hodinovém grafu OIL.WTI vidíme výrazný výpredaj, ktorý počas rannej seansy stlačil cenu pod kľúčové kĺzavé priemery EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá), čím bol definitívne narušený predchádzajúci stabilný bočný trend. Cena dopadla na důležitou supportní zónu v oblasti 60,40 USD za barel, kde sa aktuálne snaží stabilizovať a formovať potenciálny odraz.

Tento propad prichádza po niekoľkých dňoch, keď sa ropa pohybovala v úzkom pásme pod silnou rezistenciou okolo 63,50 USD, ktorá bola niekoľkokrát testovaná, ale ani prudké pokusy o prelomenie neboli úspešné. Následné odmietnutie v tejto oblasti a dnešný prudký pokles znamenajú obrat v trhovom sentimente, ktorý je navyše podporený fundamentálnou správou o možnom zvýšení ťažby zo strany OPEC+.

RSI aj CCI sa nachádzajú v prepredanej oblasti, čo naznačuje možnosť krátkodobého technického odrazu, avšak absencia výrazného objemu a prelomenie dôležitých kĺzavých priemerov vytvára podmienky pre možný ďalší pokles v prípade, že sa nepodarí udržať podporu na úrovni 60,40.

Dnešný cenový vývoj je preto kľúčový pre ďalší smer trhu, pričom udržanie súčasnej úrovne by mohlo viesť k návratu k priemerom a späť do oblasti okolo 62 USD, zatiaľ čo jej prelomenie by otvorilo cestu k hlbšiemu poklesu smerom k 59 alebo dokonca 57 USD.

Zdroj: xStation5

