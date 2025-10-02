OpenAI dokončila predaj akcií, hodnota firmy dosiahla 500 miliárd USD

Spoločnosť OpenAI uzavrela významný sekundárny predaj akcií, v rámci ktorého mohli súčasní a bývalí zamestnanci predať akcie v hodnote približne 6,6 miliardy USD. Na základe tejto transakcie sa hodnota firmy zvýšila na približne 500 miliárd USD, čo ju radí medzi najhodnotnejšie súkromné technologické spoločnosti na svete.
Ide o výrazný nárast oproti predchádzajúcim odhadom zo začiatku roka 2025, ktoré sa pohybovali okolo 300 miliárd USD. Medzi investorov sa zaradili veľké mená ako SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX z Abú Zabí a T. Rowe Price. OpenAI povolila predaj akcií až do výšky 10 miliárd USD, no viacerí zamestnanci sa rozhodli akcie nepredať, čo signalizuje dôveru v budúcnosť spoločnosti.
Čo poháňa prudký nárast hodnoty
Kľúčovým dôvodom rastúceho záujmu investorov je rýchly rast tržieb. OpenAI údajne zarobila 4,3 miliardy USD už v prvej polovici roka 2025, čím prekonala celý predchádzajúci rok. Tento vývoj ukazuje na rastúcu schopnosť monetizovať svoje AI produkty.
Transakcia odráža rastúcu investičnú horúčku v oblasti umelej inteligencie. Investori sa snažia získať podiely v spoločnostiach, ktoré by mohli dominovať budúcej AI infraštruktúre a aplikáciám. OpenAI má silnú pozíciu vďaka svojim pokročilým modelom a produktom ako ChatGPT.
Ďalším faktorom bola snaha udržať si kľúčových zamestnancov a zároveň im umožniť získať likviditu bez potreby vstupu na burzu. Sekundárny predaj poskytol príležitosť realizovať zisky bez toho, aby musela spoločnosť ísť na verejný trh.
Dôsledky a výzvy do budúcnosti
S novým ocenením vo výške 500 miliárd USD sa OpenAI stáva najhodnotnejším súkromným startupom na svete, čím prekonáva aj SpaceX, ktorá je aktuálne ohodnotená na približne 400 miliárd USD. Niektorí analytici to vnímajú ako prípravu na prípadné verejné obchodovanie alebo štrukturálne zmeny.
Rast v takomto rozsahu však prináša aj výzvy – udržať bezpečnosť modelov, reagovať na reguláciu, zvládať náklady na výpočtovú infraštruktúru a čeliť silnej konkurencii. OpenAI sa bude musieť vyrovnať s tlakom od gigantov ako Google, Meta, Anthropic a ďalších.
Otvorenou otázkou ostáva aj budúca právna štruktúra spoločnosti. OpenAI bola pôvodne založená ako nezisková organizácia s obmedzeným ziskom. Zvažuje sa možná transformácia na verejnoprospešnú korporáciu, čo by mohlo uľahčiť získavanie kapitálu alebo vstup na burzu.
