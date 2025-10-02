Dolár prerušuje štvordňovú sériu poklesov, aj keď na začiatku obchodovania vykazoval slabosť. Index USDIDX aktuálne posilňuje približne o 0,3 % a vracia sa do konsolidačného pásma, ktoré pretrvávalo počas augusta a septembra.
Najväčší pokles voči doláru zaznamenala nórska koruna (USDNOK: +0,95 %), ktorú ďalej oslabuje tlak na ropu – jej cena za posledné štyri seansy klesla takmer o 6,5 %. Medzi najvýraznejšie strácajúce meny skupiny G10 patrí aj susedná švédska koruna (USDSEK: +0,55 %) a austrálsky dolár (AUDUSD: -0,4 %), na ktorý negatívne pôsobí pokles cien komodít spätých s touto menou (vrátane železnej rudy a uhlia).
Dôležitým faktorom v prospech dolára je dnes správa spoločnosti Challenger o prepúšťaní, a to najmä vzhľadom na zrušené zajtrajšie zverejnenie údajov NFP, čo zvýšilo pozornosť trhu na ďalšie signály z trhu práce. Dáta ukázali prvý výraznejší pokles prepúšťania od februára – takmer o 26 % (posledná záporná hodnota bola v júli a predstavovala len -1,6 %), čo by mohlo zmierniť holubičie očakávania ohľadom politiky Fedu po včerajšej správe ADP o strate pracovných miest.
Zazneli aj jastrabie vyjadrenia členov Federálneho rezervného systému. Prezidentka dallaskej pobočky Fedu Lorie Logan označila nedávne zníženie sadzieb za poistku proti rýchlemu zhoršeniu trhu práce, pričom zdôraznila stále silný spotrebiteľský dopyt a potrebu mierne reštriktívnej menovej politiky. Treba však pripomenúť, že Logan nie je hlasujúcim členom FOMC.
Zdroj: xStation5
