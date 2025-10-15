OpenAI oznamuje ambiciózny investičný plán v hodnote 1 bilióna dolárov

- OpenAI plánuje počas nasledujúcich piatich rokov investovať viac než 1 bilión dolárov do infraštruktúry a služieb v oblasti umelej inteligencie, s podporou partnerstiev s poprednými technologickými spoločnosťami.
- Spolupráca s firmami ako AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle prináša významné prínosy pre OpenAI aj jej partnerov, čím posilňuje ich postavenie v technologickom ekosystéme.
- OpenAI plánuje počas nasledujúcich piatich rokov investovať viac než 1 bilión dolárov do infraštruktúry a služieb v oblasti umelej inteligencie, s podporou partnerstiev s poprednými technologickými spoločnosťami.
- Spolupráca s firmami ako AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle prináša významné prínosy pre OpenAI aj jej partnerov, čím posilňuje ich postavenie v technologickom ekosystéme.
OpenAI predstavila ambicióznu päťročnú investičnú stratégiu s plánovanými výdavkami presahujúcimi 1 bilión dolárov. Cieľom iniciatívy je vybudovať pokročilú výpočtovú infraštruktúru a rozšíriť portfólio produktov a služieb poháňaných umelou inteligenciou.
Na financovanie tohto rozsiahleho projektu plánuje OpenAI vytvoriť nové zdroje príjmov, vrátane rozšírenia služieb pre podniky a verejné inštitúcie, vývoja AI nástrojov na podporu e-commerce, vytvárania autonómnych AI agentov a technológií na generovanie videí.
Kľúčovú úlohu v stratégii zohrávajú strategické partnerstvá s technologickými gigantmi ako AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle.
Za zmienku stojí najmä dohoda s Broadcomom na dodávku výpočtového výkonu v objeme 10 GW a partnerstvo s Oracle v hodnote 300 miliárd dolárov na výstavbu dátových centier.
Súčasťou plánu je aj projekt „Stargate“ – globálna sieť dátových centier, ktorá má zabezpečiť široký prístup k najmodernejším AI technológiám a prispieť k ich celosvetovej demokratizácii.
Napriek vysokým nákladom OpenAI očakáva silný rast príjmov – až do výšky 13 miliárd dolárov ročne, pričom väčšina by mala pochádzať z predplatného služby ChatGPT. Spoločnosť plánuje zdvojnásobiť počet platiacich používateľov a ďalej expandovať na rozvojové trhy.
Dôležité je, že partnerstvá OpenAI sú obojstranne výhodné. Spoločnosti ako AMD, NVIDIA, Broadcom a Oracle zaznamenávajú výrazné zisky vďaka dodávkam hardvéru, poskytovaniu služieb a infraštruktúrnym projektom viazaným na dopyt po AI.
Tieto aliancie posilňujú všetkých zúčastnených hráčov, urýchľujú inovácie a podporujú rast technologického sektora.
Odborníci poukazujú na to, že hoci sú plány OpenAI mimoriadne ambiciózne a môžu zásadne zmeniť prostredie umelej inteligencie, prinášajú so sebou aj značné výzvy – vrátane vysokých finančných nárokov, závislosti od strategických partnerov a rastúcej regulačnej pozornosti.
Ak sa tento päťročný plán naplní, mohol by z OpenAI urobiť jedného z dominantných hráčov v odvetví umelej inteligencie a urýchliť vývoj technológií, ktoré majú potenciál pretvoriť viaceré odvetvia globálnej ekonomiky.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
VIX klesá o 10 % počas pokusu Wall Street o zotavenie 🗽
3 trhy, ktoré sledovať budúci týždeň – (17. 10. 2025)
Vyjadrenia Musalema z Fedu k americkej ekonomike a clám 🗽
Pokles drahých kovov 📉 Zlato −2 %, striebro −4 %
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.