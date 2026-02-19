OpenAI si v Indii zabezpečuje 100 MW AI dátacentrovej kapacity u Tata Group, cieľom je škálovanie až na 1 GW

OpenAI uzavrelo dohodu s indickou Tata Group na počiatočných 100 megawattov (MW) AI-ready dátacentrovej kapacity. Podľa dostupných informácií má ísť o projekt, ktorý sa môže postupne rozšíriť až na 1 gigawatt (GW). Oznámenie prichádza v čase, keď India zrýchľuje investície do AI infraštruktúry a firmy si zabezpečujú dlhodobý prístup ku compute pre tréning aj inferenciu modelov.
Čo bolo oznámené
Tata Consultancy Services (TCS) uviedla, že OpenAI bude prvým zákazníkom jej nového dátacentrového biznisu, so štartovacou kapacitou 100 MW. Reuters zároveň napísal, že dohoda zapadá do širšej iniciatívy OpenAI „Stargate“ zameranej na budovanie AI dátacentier pre tréning a inferenciu.
Škálovanie nad rámec prvej fázy
Indické zdroje uvádzajú, že projekt je navrhnutý tak, aby sa dal rozširovať smerom k 1 GW, čo naznačuje viacfázový buildout kapacity.
Prečo OpenAI posilňuje Indiu
Reuters uviedol, že India je pre OpenAI rýchlo rastúcim trhom a že ChatGPT tu dosiahol vyše 100 miliónov týždenných používateľov. TechCrunch zároveň informoval o plánoch OpenAI rozšíriť prítomnosť otvorením kancelárií v Mumbai a Bengaluru ešte tento rok.
Dátové centrá ako strategická výhoda v AI
Pri raste AI dopytu je zabezpečená kapacita (energia, chladenie, dostupnosť infraštruktúry) čoraz dôležitejšia. MW-scale kontrakty môžu znižovať riziko nedostatku compute a zlepšiť spoľahlivosť pre podnikové nasadenia.
Pohľad Tata Group: nový pilier v infraštruktúre
Reuters uviedol, že TCS plánuje investovať až 7 mld. USD do vybudovania 1 GW dátacentrovej infraštruktúry v Indii. OpenAI ako prvý veľký zákazník môže pôsobiť ako „anchor tenant“ a pomôcť urýchliť expanziu.
ChatGPT Enterprise pre zamestnancov Tata Group
Reuters tiež uviedol, že Tata Group plánuje nasadiť ChatGPT Enterprise naprieč pracovnou silou, so štartom v stovkách tisíc zamestnancov. Partnerstvo tak kombinuje infraštruktúru aj internú adopciu AI.
Indický AI infra boom naberá tempo
Oznámenie prichádza popri veľkých investičných plánoch v Indii. Reuters napríklad informoval, že Reliance očakáva spustenie 120 MW kapacity v Jamnagaru ešte tento rok, pričom aj ďalší hráči zvyšujú záväzky v AI-ready dátacentrách.
