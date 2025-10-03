Opendoor a bublina memovej akcie nezmení realitu stratového biznisu

Kľúčové body
- Opendoor sa premenil na meme akciu, keď cena jeho akcií prudko vzrástla, hoci spoločnosť ostáva chronicky stratová a nikdy nevykázala ročný zisk. Propagovaný ukazovateľ „contribution profit“ nezohľadňuje hlavné náklady, a teda neodráža reálnu výkonnosť firmy.
- Biznis model postavený na nákupe a rýchlom predaji nehnuteľností je nákladný, ťažko škálovateľný a silne závislý od lokálnych podmienok. Rovnaký koncept predtým zlyhal aj v prípade firmy Zillow, ktorá napriek vysokým tržbám generovala výrazné straty.
- Firma sa snaží orientovať na sprostredkovateľský model s nižšími nákladmi, no takáto služba už na trhu existuje a nejde o prelomovú stratégiu. Opendoor aktuálne ťaží najmä z pozornosti verejnosti a komunity investorov, no dlhodobo udržateľný plán zatiaľ nepredstavila.
Spoločnosť Opendoor Technologies, ktorá digitalizuje nákup a predaj nehnuteľností, sa stala ďalšou „meme“ akciou. Z cien pod 1 USD začiatkom roka sa jej akcie vyšplhali na približne 8 USD, čím dosiahla trhovú hodnotu 6 miliárd USD — napriek tomu, že od svojho založenia v roku 2014 je trvale stratová.
Open Army mení vedenie spoločnosti
Skupina malých investorov nazývaná Open Army vyvinula tlak na vedenie. Viedlo to k odchodu CEO Carrie Wheeler, návratu spoluzakladateľov Keitha Raboisa a Erica Wua a k vymenovaniu nového výkonného riaditeľa Kaza Nejatiána zo spoločnosti Shopify.
Realitný flipping nie je škálovateľný model
Na rozdiel od technologických platforiem, kde náklady na nového zákazníka klesajú, nákup a predaj domov vyžaduje veľké investície a reaguje na lokálne podmienky. V 50 mestách, kde Opendoor pôsobí, sa pravidlá a náklady dramaticky líšia.
Prípad Zillow: podobný pokus skončil fiaskom
Známa platforma Zillow sa po zlyhaní svojho predikčného algoritmu v roku 2021 stiahla z rovnakého biznisu. Ani v najlepších časoch nezvládla vysoké náklady, dane a oneskorenia pri predaji nehnuteľností. V realite stratila až 72 000 USD na každom predanom dome.
Hype môže byť krátkodobý
Open Army podporuje menej kapitálovo náročný model sprostredkovania, ale konkurencia v tomto segmente je veľká a bariéry vstupu sú nízke. Ak Opendoor niečo zásadné nezmení, jeho najväčšou devízou ostane súčasný mediálny rozruch.
Praktickým krokom môže byť maximalizácia predaja akcií v čase rastúcej ceny — podobne ako to urobil GameStop — a získať tak rezervy na prežitie do budúcnosti.
