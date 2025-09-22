Oracle mení vedenie: dvaja noví CEO nahrádzajú Safru Catz, tá mieri do predstavenstva

Spoločnosť Oracle oznámila zásadné personálne zmeny. Safra Catz, dlhoročná generálna riaditeľka, opúšťa pozíciu CEO a stáva sa výkonnou podpredsedníčkou predstavenstva. V najvyššom vedení ju nahradia dvaja spolugenerálni riaditelia – Clay Magouyrk a Mike Sicilia.
Clay Magouyrk doteraz viedol divíziu Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Do Oracle prišiel z Amazon Web Services a bol jednou z hlavných postáv rastu cloudovej infraštruktúry firmy.
Mike Sicilia zastrešoval Oracle Industries – časť spoločnosti zameranú na podnikové aplikácie a odvetvovo špecifické riešenia s využitím umelej inteligencie. Do Oracle sa dostal po akvizícii Primavera Systems.
Zakladateľ Larry Ellison ostáva predsedom predstavenstva a hlavným technologickým riaditeľom. Nové vedenie označil za „skúsený tandem pripravený posunúť Oracle ešte ďalej“.
Prečo je to dôležité
Akcie Oracle vzrástli od začiatku roka o viac než 85 %, čo odráža silný výkon cloudovej a AI divízie. Očakáva sa, že Oracle Cloud Infrastructure bude jedným z hlavných motorov rastu. Nové rozdelenie vedenia má za cieľ posilniť špecializáciu – Magouyrk sa zameria na cloudovú infraštruktúru, zatiaľ čo Sicilia bude viesť oblasť aplikácií a AI riešení pre konkrétne odvetvia.
Tento model má pomôcť lepšie reagovať na potreby trhu a zároveň urýchliť technologický vývoj spoločnosti.
Možné výzvy
Výmena vedenia však prináša aj otázniky. Safra Catz bola kľúčovou osobnosťou Oracle počas celej jednej dekády. Jej prechod do predstavenstva síce zabezpečuje kontinuitu, ale noví lídri budú musieť potvrdiť, že dokážu udržať nastolené tempo rastu.
Model dvojitého CEO nie je bez rizika – môže viesť k rozporom v rozhodovaní alebo neefektívnej koordinácii. Úspech bude závisieť od schopnosti oboch lídrov spolupracovať a jasne si rozdeliť kompetencie.
Oracle má pred sebou ambiciózny cieľ – udržať pozíciu technologického lídra v čase, keď sa trh rýchlo mení a konkurencia v oblasti cloudu a AI narastá.
