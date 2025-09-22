Pfizer vstupuje na trh s liekmi proti obezite: Kupuje Metseru za až 7,3 miliardy dolárov

Pfizer oznámil kúpu biotechnologickej spoločnosti Metsera, ktorá sa zameriava na vývoj liekov proti obezite. Transakcia môže dosiahnuť hodnotu až 7,3 miliardy USD. Základná hotovostná platba bude 47,50 USD za akciu, čo predstavuje počiatočné ocenenie vo výške približne 4,9 miliardy USD. Ďalších 22,50 USD za akciu bude vyplatených v prípade splnenia klinických a regulačných cieľov.
Metsera zatiaľ nemá schválené produkty, ale jej hlavný kandidát MET‑097i preukázal priemerný úbytok hmotnosti o 11,3 % počas 12 týždňov v rámci testov druhej fázy. Firma taktiež vyvíja perorálne formy liekov a nové typy amylínových terapií.
Motivácia Pfizeru
Tento krok prichádza po tom, čo Pfizer ukončil svoj vlastný projekt danuglipron pre riziká spojené s funkciou pečene. Akvizícia Metsery mu umožní získať prístup k sľubným kandidátom bez potreby začínať výskum od začiatku.
Trh s liekmi na obezitu rýchlo rastie a dominuje mu Novo Nordisk a Eli Lilly. Pfizer si týmto nákupom zabezpečuje pozíciu vo vysoko konkurenčnom segmente, ktorého ročná hodnota sa podľa analytikov môže pohybovať medzi 90 až 150 miliardami USD.
Reakcia trhu a harmonogram
Akcie Metsery vyskočili po oznámení o takmer 60 %, čo signalizuje silný záujem investorov. Akcie Pfizeru vzrástli mierne. Dohoda už získala súhlas správnych rád oboch firiem. Potrebuje ešte súhlas regulačných orgánov a akcionárov Metsery. Uzavretie sa očakáva v štvrtom štvrťroku 2025. Zdroj: xStation5
Riziká a neistoty
Akvizícia síce nesie veľký potenciál, no zároveň aj viacero rizík:
-
Žiadny z liekov Metsery zatiaľ neprešiel záverečným schvaľovaním. Výsledky klinických testov sa môžu líšiť od praxe.
-
Pfizer bude musieť efektívne začleniť vývojové tímy Metsery a udržať náklady aj časový plán pod kontrolou.
-
Silná konkurencia v segmente si vyžiada vysokú efektivitu – pacienti a poisťovne budú sledovať účinnosť, bezpečnosť, spôsob dávkovania aj cenu.
