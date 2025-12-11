Oracle: Pol bilióna v nevybavených objednávkach. Zvládne AI dlhové zaťaženie?

Oracle zverejnil výsledky za 2. štvrťrok fiškálneho roku 2026, ktoré možno označiť ako „zmiešané, s dôrazom na budúcnosť.“ Tržby dosiahli približne 16,1 miliardy USD, čo predstavuje 14 % medziročný rast, no boli mierne pod trhovým konsenzom 16,2 miliardy USD. Tento malý rozdiel spôsobil pokles akcií o viac než 10 % po uzavretí trhu. Zároveň však upravený zisk na akciu (EPS) výrazne prekonal očakávania a GAAP EPS bol podporený jednorazovým ziskom z predaja podielu v Ampere. Trhy sa zamerali na opatrný rast tržieb, agresívne AI investície a otázku, či Oracle nie je nadmerne zadlžený.
Finančný prehľad H1 FY2026
-
Celkové tržby: 16,1 mld. USD (+14 % YoY; konsenzus 16,2 mld. USD) – mierne pod očakávaniami, čo spustilo reakciu trhu
-
Cloud (IaaS + SaaS): 8,0 mld. USD (+34 % YoY) – hlavný motor rastu
-
OCI: 4,1 mld. USD (+66–68 % YoY) – rýchly rast AI a GPU infraštruktúry, významný potenciál budúcich tržieb
-
SaaS: 3,9 mld. USD (+11 % YoY) – stabilný rast, pomalší ako OCI, naznačuje presun rastového zamerania smerom k infraštruktúre
-
-
Čistý zisk: 6,13 mld. USD
-
Softvér: 5,9 mld. USD (-3 % YoY) – pokles pokračuje v dôsledku migrácie zákazníkov do cloudu, čo brzdí rast tržieb
-
Upravený EPS (non-GAAP): 2,26 USD (+40 % oproti konsenzu, +50 % YoY) – silné prekvapenie vďaka prevádzkovej páke a jednorazovým položkám
-
GAAP EPS: 2,10 USD (+80–90 % YoY) – obsahuje jednorazový zisk 2,7 mld. USD pred zdanením z predaja Ampere
-
Upravený prevádzkový zisk: 6,7 mld. USD (marža ~40 %) – vysoká efektivita aj napriek rastúcim CAPEX a predajným nákladom
-
Ročný prevádzkový cash flow: 22,3 mld. USD – pevný základ pre ďalšie investície a potenciálne zníženie dlhu
-
Zostávajúce výkonnostné záväzky (RPO): 523 mld. USD, +438 % YoY, čo zdôrazňuje obrovský objem zmlúv a viditeľnosť budúcich tržieb
Tržby, marže a jednorazové položky
Štruktúra tržieb Oracle jasne ukazuje, že ide o „cloud-first“ spoločnosť. Cloud, vrátane infraštruktúry a SaaS, tvorí približne polovicu celkových tržieb a rastie výrazne rýchlejšie ako ostatné segmenty podnikania. Tržby z infraštruktúry OCI rastú medziročne o 60–70 %, zatiaľ čo tržby z cloudových aplikácií rastú približne o 10 % ročne. Tradičný softvér naďalej klesá, čo tlmí celkový rast tržieb, no zároveň potvrdzuje reálny presun zákazníkov do cloudu. Tento posun zvyšuje predvídateľnosť príjmov zo subscription modelu, hoci krátkodobo obmedzuje prudké nárasty celkových tržieb.
Čistý zisk zostáva volatilný, s výrazným dnom okolo roku 2022 a následným zotavením. V 2. štvrťroku FY2026 došlo k prudkému nárastu čistej marže, avšak najmä vďaka jednorazovému zisku z predaja Ampere, nie z dôvodu čisto prevádzkového zlepšenia. Prevádzková marža zostáva stabilná v rozmedzí 30–35 %, čo odráža silnú efektivitu aj napriek rastúcim nákladom na vývoj a predaj. Čistá marža je ovplyvňovaná predovšetkým finančnými položkami, daňami a jednorazovými vplyvmi.
EBITDA, ROIC a náklady na kapitál
EBITDA rastie stabilne – z približne 4 mld. USD na štvrťrok v rokoch 2019–2020 na takmer 7 mld. USD v 2. štvrťroku FY2026, pričom tempo rastu zrýchľuje vďaka rastúcim cloudovým tržbám, čo potvrdzuje škálovateľnosť cloudového modelu. ROIC dlhodobo prevyšuje WACC, a teda historicky vytvára hodnotu pre akcionárov. Rozdiel ROIC–WACC bol mimoriadne vysoký v rokoch 2020–2022, no v poslednom období sa zužuje, pretože ROIC klesol z viac než 20 % na tínedžerské hodnoty a zároveň WACC mierne stúpol v dôsledku vyšších úrokových sadzieb a rastúceho dlhu. To naznačuje, že rastúce AI investície a expanzia infraštruktúry začínajú znižovať kapitálovú efektivitu.
EPS, najmä upravený, zostáva silný a koreluje so zlepšujúcou sa EBITDA, no vyššie náklady na kapitál znamenajú, že každá nová investícia musí priniesť úmerne vyšší výnos. Rozhodujúce bude, ako rýchlo a efektívne sa podarí zmonetizovať AI kontrakty, keďže nominálna hodnota backlogu nestačí, ak sa ROIC približuje k WACC.
RPO 523 mld. USD – Rezerva pre budúce tržby
Backlog spoločnosti Oracle púta značnú pozornosť. Zostávajúce výkonnostné záväzky (RPO) dosahujú približne 523 miliárd USD, čo predstavuje medziročný nárast o stovky percent, pričom desiatky miliárd boli pridané v jednom štvrťroku. Rastu pomáhajú viacročné kontrakty na infraštruktúru a databázy pre AI projekty s kľúčovými klientmi – globálne sociálne platformy, výrobcovia polovodičov a finančné inštitúcie, ktoré budujú vlastné AI modely a analytické systémy.
Niektoré kontrakty sú dlhodobé, no vedenie uvádza, že krátkodobé RPO – splatné do 12 mesiacov – rastie medziročne o približne 40 %, čo je nárast oproti 25 % v predchádzajúcom kvartáli. To naznačuje rýchlejšiu premenu backlogu na tržby, najmä v segmente cloudovej infraštruktúry, kde zmluvy založené na spotrebe začínajú generovať tržby takmer okamžite. Vedenie odhaduje, že dodatočné RPO z 2. štvrťroka by mohlo zvýšiť tržby vo FY2027 o približne 4 mld. USD oproti predchádzajúcim plánom, čo potvrdzuje, že backlog je skutočnou rastovou rezervou, a nie len marketingovou štatistikou.
Trh si však všíma, že väčšina RPO zostáva dlhodobá, a len malá časť sa premení na tržby v priebehu roka. Investori sa čoraz viac sústreďujú na tempo konverzie kontraktov na tržby, cash flow a zmluvné podmienky – vrátane zliav, cenovej indexácie a klauzúl o využití.
Dlh, likvidita a scenáre
Oracle sa presunul z mierne zadlženej softvérovej spoločnosti medzi najviac zadlžených technologických gigantov. Dlhodobý dlh vzrástol z približne 55–60 mld. USD v rokoch 2019–2020 na zhruba 115–120 mld. USD v 2. štvrťroku FY2026. Rastúce náklady na obsluhu dlhu a vyššie rizikové prémie zvyšujú rizikovosť bilancie.
Scenáre:
-
Základný („Mäkké AI pristátie“) – dopyt po AI infraštruktúre zostáva silný, Oracle úspešne monetizuje backlog, CAPEX sa stabilizuje, voľný cash flow rastie a dlh sa postupne znižuje.
-
Stredný („Normalizácia AI“) – dopyt rastie pomalšie, backlog sa konvertuje s oneskorením, spoločnosť musí balansovať medzi investíciami a znižovaním zadlženia, rastie tlak na rating aj náklady na kapitál.
-
Negatívny – dopyt po AI slabne, vysoký CAPEX a dlh sa stávajú záťažou, prichádza obmedzenie investícií a defenzívne riadenie kapitálu.
Ak ROIC zostane nad WACC aj napriek vysokému CAPEX a zadlženiu, signalizuje to, že Oracle efektívne alokuje kapitál a každý dolár investovaný do AI prináša hodnotu. Ak však ROIC bude ďalej klesať a náklady na kapitál ostanú vysoké, rozdiel sa môže úplne vytratiť, čo obmedzí potenciál ocenenia aj pri silnom raste tržieb. Trh by sa mal zamerať na pomer ROIC vs. WACC, keďže prichádza ďalšia investičná vlna.
Záver
Výsledky za 2. štvrťrok FY2026 nenarúšajú dlhodobú investičnú tézu Oracle ako profitujúceho z rastúceho dopytu po cloude a AI, no pozornosť sa presúva z otázky „Je Oracle súčasťou AI?“ na „Akým tempom a s akým rizikom dokáže AI zmonetizovať?“. Rekordný backlog, dynamický rast OCI a stabilné prevádzkové marže naznačujú, že súčasný pokles ceny akcií môže predstavovať atraktívnu príležitosť pre investorov, ktorí tolerujú vyššiu volatilitu.
Na druhej strane, vysoký CAPEX, rastúce zadlženie a zužujúci sa rozdiel ROIC–WACC znižujú flexibilitu manažmentu a trh bude menej zhovievavý voči „zmiešaným“ výsledkom než počas úvodnej fázy AI boomu.
Oracle sa stáva barometrom AI technologického trhu. Ak udrží očakávané tempo konverzie backlogu (RPO) do tržieb a cash flow, potvrdí ziskovosť kapitálovo náročných AI investícií. Ak však monetizácia bude pomalšia alebo menej zisková, súčasná úroveň dlhu a výdavkov môže vyvolať ďalšiu korekciu cien akcií Oracle aj ďalších firiem budujúcich AI investičné stratégie.
