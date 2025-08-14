Oracle ponúkne v cloude AI modely Gemini od Google

Spoločnosti Oracle a Alphabet oznámili uzavretie dohody, na základe ktorej budú modely umelej inteligencie Gemini od Googlu dostupné prostredníctvom cloudových služieb Oracle a jej podnikových aplikácií.
Podobne ako v júnovej spolupráci s xAI Elona Muska budú môcť vývojári využívať Google modely na generovanie textu, videa, obrázkov aj audia priamo v prostredí Oracle Cloud. Firmy, ktoré používajú aplikácie Oracle pre financie, HR či plánovanie dodávateľských reťazcov, si budú môcť zvoliť, či tieto modely integrujú priamo do svojich pracovných procesov.
Platby za využitie Google AI bude možné uhrádzať rovnakým systémom kreditov Oracle Cloudu, ktorý zákazníci používajú pre ostatné služby Oracle. Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené.
Pre Oracle táto dohoda znamená posilnenie stratégie ponuky širokého portfólia AI riešení namiesto presadzovania len vlastných technológií. Google si týmto krokom rozširuje dosah svojich cloudových služieb a snaží sa prilákať firemnú klientelu od konkurentov, ako je Microsoft.
Graf ORCL.US (D1)
Na dennom grafe Oracle vidíme, že cena sa stále drží v dlhodobom rastovom trende.
- SMA 100 (186,55) a EMA 50 (226,07) sú výrazne pod aktuálnou cenou (244,80 USD), čo potvrdzuje stále silný dlhodobý trend.
- RSI (57,7) ukazuje na neutrálnu až mierne býčiu dynamiku – zatiaľ nie je v prekúpenej zóne.
- MACD sa síce drží nad nulou, ale jeho histogram slabne, čo môže naznačovať vyčerpanie rastového tempa.
Technicky vzaté, ak sa cena udrží nad úrovňou 240 USD, môže dôjsť k ďalšiemu rastu smerom k rezistencii okolo 253 USD. Naopak prelomenie pod 240 USD by mohlo spustiť hlbšiu korekciu k EMA 50.
Zdroj: xStation5
