Oracle: Výhľad hospodárskych výsledkov

- Akcie spoločnosti Oracle v poslednom období zažili prudký rast aj pokles.
- Trh od spoločnosti očakáva citeľný rast – zlyhanie v tomto smere by mohlo viesť k výraznému poklesu cien akcií.
- Je mimoriadne dôležité, aby vedenie správne odhadlo postoj trhu k kapitálovým výdavkom (CAPEX).
Oracle, jeden z lídrov v oblasti cloudových služieb a infraštruktúry, zverejní svoje výsledky po uzavretí stredajšej obchodnej seansy v USA. Ocenenie spoločnosti prešlo v priebehu roka dramatickými výkyvmi z hľadiska hodnoty aj sentimentu.
Správne načasovaný rast tržieb a ziskov, podporený bezprecedentným nárastom objemu nevybavených objednávok vďaka dohode s OpenAI, posunul hodnotu Oracle na nové maximá. Investori však začali bližšie skúmať plánované cash flow, najmä v oblasti kapitálových výdavkov. Spoločnosť sa snaží investovať na úrovni tzv. mega-cap firiem, hoci sama medzi ne nepatrí. Okrem toho sa o to pokúša v situácii, keď má pomer dlhu k vlastnému kapitálu približne 450 %, čo vyvoláva vážne obavy. Výsledkom bol približne 30 % pokles trhovej hodnoty počas posledných mesiacov a zvýšená aktivita v oblasti CDS kontraktov.
Aké sú očakávania od výsledkov?
Nedávne výsledky spoločnosti častokrát sklamali z pohľadu tržieb a ziskov, no boli kompenzované pozitívnymi výhľadmi, investíciami alebo dynamickým rozvojom v kľúčových oblastiach. Tentoraz však môžu akcionári očakávať realizáciu aspoň časti týchto sľubov.
Očakávaný zisk sa pohybuje okolo 1,64 USD na akciu, tržby by mali dosiahnuť približne 16,19 miliardy USD. Ďalšie sklamanie v týchto ukazovateľoch by už investori nemuseli prijať s rovnakou trpezlivosťou ako pri predchádzajúcich výsledkoch. Dôležité je, že investori sa pravdepodobne zamerajú viac na ziskovosť než na samotné tržby.
Absolútne kľúčové môže byť, ako vedenie spoločnosti vyhodnotí postoj trhu ku kapitálovým výdavkom. Tie už nie sú samy osebe vnímané ako pozitívne, a ich ďalšie zvyšovanie by v súčasnej situácii mohlo vyvolať ďalší pokles hodnoty akcií.
