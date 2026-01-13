Orsted posilňuje po rozhodnutí súdu obnoviť projekt veternej farmy

- Súd v USA povolil spoločnosti Orsted obnoviť výstavbu veternej farmy Revolution Wind, čo viedlo k rastu akcií až o 6,6 %.
- Projekt bol pozastavený pre údajné bezpečnostné hrozby, ktoré súd označil za sporné.
- Orsted sa nachádza v náročnom období reštrukturalizácie a zápasu s rastúcimi nákladmi.
- Verdikt predstavuje dôležité precedenčné víťazstvo, no politické riziko zostáva naďalej vysoké.
- Súd v USA povolil spoločnosti Orsted obnoviť výstavbu veternej farmy Revolution Wind, čo viedlo k rastu akcií až o 6,6 %.
- Projekt bol pozastavený pre údajné bezpečnostné hrozby, ktoré súd označil za sporné.
- Orsted sa nachádza v náročnom období reštrukturalizácie a zápasu s rastúcimi nákladmi.
- Verdikt predstavuje dôležité precedenčné víťazstvo, no politické riziko zostáva naďalej vysoké.
Akcie dánskej energetickej spoločnosti Orsted A/S v utorok výrazne vzrástli po tom, čo americký federálny súd povolil obnovenie výstavby veternej farmy Revolution Wind, ktorá bola predtým pozastavená na základe rozhodnutia administratívy Donalda Trumpa. Akcie firmy v Kodani vzrástli až o 6,6 % a trh pozitívne reagoval na verdikt, ktorý umožňuje pokračovať v projekte, ktorý je už takmer z 90 % dokončený.
Rozhodnutie amerického sudcu Royce C. Lambertha predstavuje významné víťazstvo pre Orsted v prebiehajúcom spore s Trumpovou administratívou, ktorá sa stavala proti rozvoju offshore obnoviteľných zdrojov. Sudca označil zastavenie projektu za neprimerané a dodal, že by projekt utrpěl nenapraviteľné škody, ak by stavebné práce nemohli pokračovať počas súdneho konania.
Orsted uviedol, že okamžite obnoví stavebné práce, s dôrazom na bezpečnosť a cieľ dodať dostupnú a spoľahlivú energiu severovýchodnému regiónu USA. Investori pozorne sledujú situáciu, najmä po tom, čo spoločnosť minulý rok získala novú investíciu vo výške 9,5 miliardy dolárov.
Spoločnosť momentálne prechádza náročným obdobím. Kvôli rastúcim nákladom a problémom v dodávateľskom reťazci bola nútená odpísať miliardy dolárov, zrušiť dva projekty v USA a prepustiť dvoch vedúcich pracovníkov. Najnovší projekt Revolution Wind v hodnote 5 miliárd dolárov bol počas leta pozastavený pre údajné bezpečnostné obavy, no súd teraz spochybnil ich oprávnenosť a označil ich za možný zámer blokovať rozvoj obnoviteľných zdrojov.
Rozhodnutie prichádza v čase, keď Trump opakovane kritizuje offshore veterné elektrárne ako neefektívne a narúšajúce krajinu. Napriek aktuálnemu víťazstvu však Orsted čelí ďalším výzvam – náklady zostávajú vysoké a riziko ďalších zásahov zo strany vlády pretrváva.
Graf ORSTED.DK (D1)
Akcie spoločnosti Orsted sa aktuálne obchodujú na úrovni 134,65 DKK. Cena sa dostala tesne nad EMA 50 (133,05 DKK), čo môže byť prvým pozitívnym technickým signálom po období výraznej volatility. Kĺzavý priemer SMA 100 (139,45 DKK) však naďalej ostáva nad aktuálnou cenou a bude predstavovať významnú technickú rezistenciu. RSI sa nachádza na hodnote 53,5, teda mierne nad neutrálnym pásmom, čo naznačuje, že trh zatiaľ nemá extrémnu tendenciu k nákupu ani k predaju.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.