Orsted sa prepadá do straty pre problémy v USA – akcie stratili 85 % od vrcholu

Najväčšia svetová spoločnosť zameraná na offshore veterné elektrárne, Orsted, oznámila za tretí kvartál čistú stratu vo výške 1,70 miliardy dánskych korún (cca 265 miliónov USD). Spoločnosť bola negatívne ovplyvnená najmä situáciou v Spojených štátoch, kde čelí clovej politike a odporu voči obnoviteľným zdrojom pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Spoločnosť priznala, že hospodárenie výrazne ovplyvnili zvýšené americké clá a pozastavenie výstavby projektu Revolution Wind, čo viedlo k odpisom v hodnote 1,8 miliardy DKK. Tento vývoj čiastočne kompenzoval pokles úrokových sadzieb, no stratové hospodárenie sa tým úplne zastaviť nepodarilo.
Očakávania analytikov boli pritom ešte pesimistickejšie – v priemere počítali so stratou 1,95 miliardy DKK. Napriek tomu ide o dramatický obrat oproti minuloročnému zisku 5,17 miliardy DKK v rovnakom období.
Sklamaním bol aj prevádzkový zisk EBITDA, ktorý dosiahol 3,06 miliardy DKK, čo výrazne zaostalo za odhadmi trhu okolo 4,0 miliardy DKK (pred započítaním nových partnerstiev a storno poplatkov).
Akcie Orsted stratili približne 85 % svojej hodnoty od vrcholu v roku 2021, čo odráža problémy spojené s rastúcimi nákladmi, narušenými dodávateľskými reťazcami a politickým odporom voči zelenej transformácii, najmä v Spojených štátoch.
Graf ORSTED.DK (D1)
Zdroj: xStation5
