Oslabenie dopytu brzdí rast cien ropy napriek znižovaniu sadzieb Fedu

Ceny ropy v piatok oslabili, keď obavy z klesajúceho dopytu po palivách prevážili nad pozitívnym dopadom prvého tohtoročného zníženia úrokových sadzieb zo strany amerického Fedu. Brent klesol o 0,6 % na 67,03 USD za barel, zatiaľ čo americká ľahká ropa WTI odpísala 0,9 % a obchodovala sa za 63,03 USD. Napriek tomuto poklesu si však oba hlavné benchmarky držia druhý týždenný zisk v rade.
Fed v stredu znížil základnú úrokovú sadzbu o štvrt percentuálneho bodu a signalizoval ďalšie možné uvoľnenie menovej politiky kvôli slabnúcemu trhu práce. Nižšie sadzby zvyčajne podporujú spotrebu a zvyšujú dopyt po rope, avšak trh je teraz ovplyvnený viacerými protichodnými signálmi.
Analytici upozorňujú, že všetky hlavné energetické agentúry vrátane EIA varujú pred oslabujúcim dopytom, čo znižuje šance na výraznejší rast cien v blízkom horizonte. Na strane ponuky negatívne pôsobí plánované zvýšenie ťažby zo strany OPEC+ a tiež neočakávane silný nárast zásob destilátov v USA o 4 milióny barelov, ktorý podčiarkol pretrvávajúcu slabosť spotreby v najväčšej svetovej ekonomike.
K obavám z budúceho vývoja prispeli aj najnovšie americké makrodáta, keď došlo k prudkému poklesu výstavby rodinných domov na niekoľkoročné minimum, čo potvrdzuje ochladzovanie trhu s nehnuteľnosťami a celkovo slabú kondíciu spotrebiteľského sektora.
Podľa analytika Tamása Vargu z PVM Oil Associates sa ekonomika USA zotavuje nerovnomerne – zatiaľ čo podnikový sektor ťaží z deregulácií, spotrebitelia trpia dopadmi dovozných ciel, čo sa odráža v oslabujúcom trhu práce aj realitách.
Čiastočné upokojenie na strane ponuky priniesli správy z Ruska, kde ministerstvo financií oznámilo snahu chrániť štátny rozpočet pred výkyvmi cien ropy aj sankciami. Navyše komentár prezidenta Trumpa, že preferuje nízke ceny ropy pred sankciami voči Rusku, ďalej znížil obavy z výpadkov v dodávkach.
Celkovo sa trh s ropou nachádza v zložitej rovnováhe medzi očakávaným monetárnym uvoľnením a reálnym vývojom spotreby. Bez jasného obratu v dátach o dopyte zostane priestor pre rast cien ropy obmedzený.
Graf OIL (H1)
Cena ropy výrazne oslabila a aktuálne sa obchoduje na 66,92 USD, teda na spodnej hranici silnej podpory v pásme 66,88–66,97 USD. Táto oblasť bola v minulosti viackrát testovaná a zatiaľ zostáva neprelomená. Technické indikátory však naznačujú zvýšené riziko ďalšieho poklesu.
Kĺzavé priemery EMA 50 (67,58 USD) a SMA 100 (67,66 USD) boli počas posledných seancií prerazené smerom nadol, čo potvrdzuje zmenu trendu a zvýšený predajný tlak. Sklon oboch priemerov je negatívny, čo podporuje pokračovanie zostupného vývoja. Williams %R sa nachádza hlboko v prepredanej zóne (-98), čo síce môže signalizovať krátkodobú konsolidáciu alebo technický odraz, ale zároveň potvrdzuje silu aktuálneho medvedieho impulzu. Objem obchodov počas posledného poklesu narástol, čo značí aktivitu predajcov pri prerazení podpory kĺzavých priemerov.
Ak by došlo k prelomeniu zóny podpory 66,88 USD, ďalším cieľom môže byť oblasť okolo 65,72 USD. Naopak, pre potvrdenie obratu nahor by cena musela najskôr späť nad 67,60 USD, kde sa nachádza EMA 50, a následne nad 68,68 USD – teda posledné lokálne maximum.
Zdroj: xStation5
