Otrasie rozhodnutie Najvyššieho súdu USA Wall Streetom? 🗽 Tieto akcie môžu profitovať

Donald Trump stupňuje tlak na Najvyšší súd pred zásadným rozhodnutím, ktoré by mohlo zneplatniť jeho clá. Varuje, že takýto verdikt by spôsobil „úplný chaos“ v americkej ekonomike a verejných financiách. Existuje reálna možnosť, že zrušenie colného režimu by spôsobilo zvýšenú volatilitu na trhoch, oslabilo americký dolár a znížilo dopyt po štátnych dlhopisoch USA v dôsledku obáv z rozsiahlejšej systémovej nestability v najväčšej svetovej ekonomike. Trhy zatiaľ právne riziko výrazne neoceňujú, zatiaľ čo Trumpova administratíva naznačuje, že má pripravené záložné plány, ako udržať svoju obchodnú politiku aj v prípade nepriaznivého verdiktu. Tento scenár môže vyvolať širšie otázky o dôveryhodnosti amerických inštitúcií a dlhodobej odolnosti systému založeného na právnom štáte a kapitalizme.
- Ústredné riziko sa týka vratiek ciel. Trump tvrdí, že ak budú clá označené za nezákonné, vláda by mohla byť nútená ich zrušiť a vrátiť veľké sumy – čo by znamenalo viacročný, mimoriadne zložitý právny a administratívny proces.
- Clá čelia rozsiahlym právnym výzvam zo strany malých podnikov a viacerých amerických štátov, ktoré tvrdia, že prezident prekročil svoje právomoci, keď zaviedol rozsiahle clá bez súhlasu Kongresu.
- Právnym základom je zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) z roku 1977, ktorý prezidentovi poskytuje mimoriadne právomoci v čase kríz. Oponenti však tvrdia, že zákon sa o „clách“ vôbec nezmieňuje a že podľa Ústavy má výhradné právo uvaľovať dane Kongres.
- Finančné dopady sú značné – clá podľa IEEPA vygenerovali viac než 130 miliárd USD. Ich zrušenie či veľkoplošné vratky by boli z politického aj fiškálneho hľadiska mimoriadne náročné.
- Nižšie súdy už rozhodli v Trumpov neprospech, čím otvorili cestu rozhodnutiu Najvyššieho súdu, ktoré trh a firmy pozorne sledujú.
- Súdci dali najavo pochybnosti. Počas novembrového vypočutia viacerí konzervatívni sudcovia údajne spochybnili argumenty Bieleho domu, vrátane tvrdenia, že obchodný deficit predstavuje „mimoriadnu situáciu.“
- Biely dom zároveň pripravuje plán B – ak súd rozhodne proti nemu, administratíva zvažuje alternatívne právne cesty, ako napr. predpisy umožňujúce uvaliť clá do výšky 15 % na obdobie 150 dní.
Ktoré akcie môžu profitovať?
S rastúcou neistotou dúfajú spoločnosti vystavené clám, že budú zrušené. Vyhliadky na vratky, nové regulácie alebo dlhé súdne konania môžu zvýšiť volatilitu (hoci nie nutne na akciách).
Retail
-
Walmart (WMT): významná expozícia voči dovozom z Číny
-
Target (TGT): podobný profil, vysoká citlivosť na clá
-
Home Depot (HD) a Lowe’s (LOW): dovoz stavebných materiálov, spotrebičov a tovaru pre domácnosti
-
Costco (COST): rozsiahle dovozné aktivity
Pre tieto firmy sú clá priamym nákladom, ktorý znižuje marže a len čiastočne ho možno preniesť na zákazníkov.
Odevný a obuvný sektor (nízke marže, výroba v Ázii)
-
Nike (NKE)
-
VF Corp (VFC)
-
Levi Strauss (LEVI)
-
Under Armour (UAA)
-
Gap (GPS)
V ich prípade by vratky znamenali jednorazový prílev hotovosti a zlepšenie cash flow.
Výrobcovia a technologické firmy
Clá ovplyvnili komponenty aj finálne produkty, čím zvýšili výrobné náklady. Vratky by mohli zlepšiť výsledky, zmierniť tlak na náklady a podporiť EBIT marže.
Potenciálni beneficienti:
-
Ford (F) a General Motors (GM)
-
Tesla (TSLA) (komponenty, batérie, elektronika)
-
Caterpillar (CAT)
-
Deere (DE)
-
Apple (AAPL)
-
HP (HPQ)
-
Cisco Systems (CSCO)
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
JP Morgan a Goldman Sachs: Giganti po výsledkoch
Ericsson prepúšťa ďalších 1 600 zamestnancov vo Švédsku v rámci úspor
Boston Scientific rozširuje svoje portfólio o Penumbru za 14,5 miliardy dolárov
Poludňajšie zhrnutie: TSMC ťahá technologické akcie; výsledky bánk v úzadí💡
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.