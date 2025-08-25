P&G prináša na americký trh čínske prémiové plienky

Spoločnosť Procter & Gamble (P&G), najväčší svetový výrobca spotrebného tovaru, začala v USA predávať nové luxusné plienky značky bumbum, vyrábané v Číne. Predávajú sa exkluzívne v reťazci Target a dopĺňajú ponuku tradičných značiek Pampers a Luvs. Plienky sú propagované ako aloem obohatené a extra mäkké, čím majú konkurovať čínskym značkám Millie Moon alebo Rascals, ktoré si získavajú rastúcu popularitu.
Tento krok je pre P&G nezvyčajný, pretože väčšinu produktov pre americký trh dosiaľ vyrábala na domácej pôde. Rozhodnutie však odráža rastúcu atraktivitu dovozov z Číny vďaka nižším nákladom. Podľa dostupných údajov sa dovoz plienok z Číny do USA počas dvoch rokov viac než strojnásobil – z úrovne okolo 1,1 milióna ton v apríli 2023 až na viac než 3 milióny ton v apríli 2025.
Začnite investovať ešte dnes alebo vyskúšajte demo zdarmaOtvoriť účet Demo účet Stiahnuť mobilnú aplikáciu Stiahnuť mobilnú aplikáciu
P&G k tomuto kroku pristupuje v čase, keď jej kľúčové značky strácajú podiel na trhu. Pampers klesli z 32,5 % v roku 2022 na 32,3 % v roku 2024 a lacnejšie Luvs z 9 % v roku 2019 na 6,9 % v roku 2024. Medzitým čínske značky rastú a lákajú rodičov nielen cenou, ale aj marketingom na sociálnych sieťach.
Bumbum sa cenovo stavia medzi prémiových konkurentov – predáva sa za 27 centov za kus, teda o cent menej než Millie Moon a výrazne lacnejšie než európske značky typu Coterie či HealthyBaby.
Výhlaď pre trh zostáva neistý. Tarify môžu ďalej zvýšiť ceny čínskych dovozov, čo by niektorých spotrebiteľov mohlo odradiť a nasmerovať späť k domácim alebo lacnejším alternatívam.
Z pohľadu investorov krok P&G ukazuje na tlak chrániť trhový podiel a testovať nové koncepty. Ak sa bumbum presadí, môže sa stať inšpiráciou aj pre inovácie v hlavnej značke Pampers.
Graf PG.US (D1)
Akcie Procter & Gamble sa aktuálne obchodujú na úrovni 158,57 USD a po niekoľkotýždňovom raste testujú SMA 100 (160,40 USD), čo je významná technická rezistencia. Krátkodobo sa cena drží nad EMA 50 (157,22 USD), čo podporuje býčie nastavenie. RSI = 54,7, teda v neutrálnej oblasti, a naznačuje priestor pre pokračovanie rastu bez rizika prekúpenosti. MACD je blízko pozitívneho prekrižovania, čo môže potvrdiť siliace momentum kupcov.
Z technického hľadiska je kľúčové sledovať, či sa P&G podarí udržať nad hranicou 160 USD. Jej prekonanie by otvorilo priestor pre rast k úrovniam okolo 166–170 USD, kde sa nachádzajú predchádzajúce lokálne maximá. Naopak, ak akcie nedokážu rezistenciu preraziť, možno očakávať návrat k podpore okolo 152 USD.
Zdroj: xStation5
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.