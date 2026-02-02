Palantir – náhľad: Je dokonalosť už zapracovaná v cene?

- Spoločnosť dosahuje neustále masívny rast tržieb spolu s mimoriadne vysokou ziskovosťou.
- Očakávania sú tak vysoké, že aj najsilnejšie spoločnosti môžu mať problém ich splniť.
- Na čo by sa mali investori zamerať počas konferenčného hovoru o výsledkoch a v samotných výsledkoch?
- Technická analýza
Jedna z najvyššie hodnotených technologických a AI spoločností zverejní svoje hospodárske výsledky po uzatvorení pondelkovej obchodnej seansy v USA. Palantir, kontroverzný poskytovateľ analytických a monitorovacích riešení poháňaných umelou inteligenciou pre vlády a veľké korporácie, čelí ďalšiemu náročnému kvartálu.
📉 Akcie od svojho maxima klesli o viac než 25 %, no spoločnosť má stále trhovú kapitalizáciu nad 340 miliárd USD a P/E ukazovateľ presahuje 300. Pri takto vysokých očakávaniach a oceneniach môže aj drobné sklamanie vyvolať výrazný výpredaj.
🔟 Spoločnosť už deväť kvartálov po sebe prekonala odhady trhu v oblasti ziskov aj tržieb, no nie vždy sa to prejavilo rastom akcií – trh je totiž pri takýchto násobkoch extrémne citlivý.
📊 Očakávania na Q4 2025:
-
Zisk na akciu (EPS): približne 0,23 USD
-
Tržby: viac ako 1,30 miliardy USD
-
Trh očakáva 61 % medziročný rast výnosov, čo zvyšuje tlak na splnenie cieľov.
📌 Kľúčové faktory:
-
Silná lojalita klientov a vyvážený mix vládnych a komerčných zmlúv podporujú ocenenie.
-
Na druhej strane, aj mierne spomalenie rastu (o 1–2 %) v kľúčovom segmente môže spôsobiť prudký pokles cien akcií.
-
Dôvera spojencov USA v softvér zo Silicon Valley slabne, čo môže ovplyvniť adopciu produktov mimo USA.
🗣️ Výhľad a komentáre vedenia budú rovnako dôležité ako samotné čísla.
-
Náznaky spomalenia rastu = negatívna reakcia trhu
-
Naopak, pozitívny výhľad, zrýchlenie implementácií alebo rast objednávkového portfólia môžu podporiť návrat k vyšším cenám.
🎯 Zvláštnu pozornosť budú investori venovať projektom pre armádu, najmä softvérovému vývoju pre americké námorníctvo.
💡 Palantir naďalej predvádza rýchly a konzistentný rast, aký je na finančných trhoch výnimočný. Bez ohľadu na názor na firmu ide o jednu z mála spoločností na Wall Street, ktorá skutočne chápe umelú inteligenciu a strategicky ju implementuje s mimoriadnou dôslednosťou.
PLTR.US (D1)
Akcie sa aktuálne obchodujú v kľúčovej zóne podpory okolo 145 USD. Momentum kĺzavých priemerov EMA naďalej podporuje rastový trend, zatiaľ čo indikátor RSI poukazuje na extrémne prekúpené podmienky. MACD zostáva na negatívnej strane. Ďalšia významná úroveň podpory sa nachádza v blízkosti 100 USD.
Zdroj: xStation5.
