Palantir po výsledkoch: ďalší kvartál, ďalší rekord

Ďalší výsledkový hovor jedného z hegemónov AI revolúcie – spoločnosti Palantir – potvrdil doterajší silný výkon a priniesol ďalšie rekordy. V premarkete akcie spoločnosti rastú o viac než 10 %.
Očakávania boli vysoké, no firma ich dokázala naplniť alebo prekonať vo všetkých hlavných oblastiach.
Za 4. kvartál 2025 (Q4):
-
Zisk na akciu (EPS) vzrástol na 0,25 USD oproti očakávaným 0,23 USD. To predstavuje viac než 40 % rast q/q a až 78 % rast y/y.
-
Tržby sa zvýšili na 1,41 miliardy USD, čím prekonali očakávanie 1,32 miliardy USD. Ide o takmer 30 % rast kvartálne a 72 % medziročne.
-
Čistý zisk vzrástol na 609 miliónov USD.
Zákaznícke portfólio zostáva robustné. Spoločnosť si udržiava diverzifikáciu medzi komerčnými a vládnymi klientmi. V oboch segmentoch rast prekročil hranicu 500 miliárd USD, pričom komerčný segment rástol v uplynulom kvartáli výrazne rýchlejšie.
Za celý rok dosiahla firma tržby vo výške 4,47 miliardy USD, čím prekonala vlastný výhlaď na úrovni 4,4 miliardy USD.
Výhlaď na budúci rok bol stanovený na 7,18–7,19 miliardy USD.
Napriek zhoršenej reputácii USA na medzinárodnej scéne sa spoločnosti podarilo prekonať očakávania analytikov v oblasti zahraničného predaja. V roku 2025 zabezpečila kontrakty v hodnote až 730 miliónov USD mimo územia USA. Jednou z najväčších objednávok je kontrakt v hodnote 328 miliónov USD na podporu činnosti britského ministerstva obrany.
Podľa dát od Bloomberg Finance naznačuje porovnávací graf (vývoj ceny akcie vs. vzťah medzi skutočným a očakávaným EPS), že cena akcie prvýkrát od konsolidácie v Q1 2025 viditeľne zaostáva za rastom ziskov. Spoločnosť však naďalej konzistentne prekvapuje pozitívnymi výsledkami.
Na záver stojí za zmienku článok denníka Wall Street Journal, kde autori upozorňujú, že žiadna firma v histórii amerického trhu nedosiahla také vysoké ocenenie pri tejto úrovni tržieb. Zároveň je však ťažké nájsť firmu, ktorá by dokázala dosahovať 15–25 % rast v každom kvartáli počas dvoch rokov.
