Palantir posilňuje partnerstvo s HD Hyundai: rozšírená stratégia AI

-
Palantir a HD Hyundai rozširujú svoje partnerstvo v oblasti AI a dátovej analytiky.
-
Platformy Foundry a AIP sa budú využívať v širšom spektre priemyselných divízií.
-
Plánuje sa založenie Centra excelentnosti pre AI a analytiku v rámci Hyundai.
-
Akcie Palantiru krátkodobo klesli, no investori vidia potenciál v dlhodobej expanzii.
-
Palantir a HD Hyundai rozširujú svoje partnerstvo v oblasti AI a dátovej analytiky.
-
Platformy Foundry a AIP sa budú využívať v širšom spektre priemyselných divízií.
-
Plánuje sa založenie Centra excelentnosti pre AI a analytiku v rámci Hyundai.
-
Akcie Palantiru krátkodobo klesli, no investori vidia potenciál v dlhodobej expanzii.
Americká technologická spoločnosť Palantir Technologies oznámila významné rozšírenie svojej spolupráce s juhokórejským priemyselným konglomerátom HD Hyundai, ktoré predstavuje jeden z najväčších multi‑ročných kontraktov pre firmu v oblasti priemyselného softvéru a AI.
Hlbšia integrácia AI naprieč skupinou
Dohoda, oznámená počas Svetového ekonomického fóra v Davose, nadväzuje na partnerstvo začaté v roku 2021. Pôvodné projekty sa sústredili na rafináciu ropy, stavbu lodí a stavebnú techniku. Teraz plán rozširuje využitie Palantirovej platformy Foundry a jeho Artificial Intelligence Platform (AIP) naprieč ďalšími divíziami HD Hyundai vrátane elektrických systémov, robotiky a námořných služieb.
Cieľom je prepojiť dáta a pracovné procesy v celej skupine, zvýšiť automatizáciu a urýchliť rozhodovacie procesy, čo môže viesť k výrazným operačným úsporám a efektívnejšiemu riadeniu výroby.
Dôsledky pre priemysel a digitalizáciu
Palantirovy analytické nástroje už priniesli merateľné zlepšenia, napríklad v oblasti stavby lodí, kde sa výrobné cykly zrýchlili výrazným percentom. Tieto výsledky podčiarkujú rastúci význam digitálnych riešení v tradičných priemyselných odvetviach.
Obe firmy plánujú zriadiť Centrum excelentnosti, aby školili zamestnancov HD Hyundai v oblasti AI a dátovej analytiky, a tým podporili ďalšie rozširovanie technológií v rámci skupiny.
Trhová perspektíva a hodnotenie investormi
Napriek strategickému významu partnerstva krátkodobo klesli akcie Palantiru, čo môže reflektovať širší vývoj technologických titulov a obavy investorov ohľadom načasovania a monetizácie rozšírených kontraktov. Analytici však vidia v tomto type dohôd príležitosť pre firmu rozšíriť svoje komerčné portfólio mimo verejného sektora.
Pre HD Hyundai je rozšírená spolupráca ďalším krokom v jeho digitálnej transformácii, ktorá mu umožní zostať konkurencieschopným v globálnom priemysle a zvyšovať efektivitu výroby prostredníctvom AI riešení.
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
Strategy investuje ďalších 267 miliónov USD do Bitcoinu: Hromadenie pokračuje aj napriek volatilite
Apple uvádza novú generáciu AirTagu s väčším dosahom a hlasnejším reproduktorom
US Open: Big Tech, Fed a politika v akcii. Pred trhmi je testovací týždeň!
Investori LVMH žiadajú plán nástupníctva po Bernardovi Arnaultovi
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.