Palantir rozširuje žalobu voči startupu Percepta: Obvinenia z lákania zamestnancov a zneužitia obchodných tajomstiev

Palantir rozšíril žalobu voči startupu Percepta a obviňuje jeho vedenie z porušenia zmluvných záväzkov.
Hirsh Jain, Radha Jain a Joanna Cohen čelia tvrdeniam o lákaní zamestnancov a úniku interných dokumentov.
Percepta všetky obvinenia odmieta a tvrdí, že neporušila žiadne dohody.
Ide o ďalší prípad z rastúcej vlny právnych sporov v rýchlo sa rozvíjajúcom AI sektore.
Právny konflikt v ére AI súbojov
Spoločnosť Palantir Technologies rozšírila svoju žalobu proti AI firme Percepta, pričom obviňuje jej vedenie z systematického získavania bývalých zamestnancov, oslovovania klientov Palantiru a krádeže dôverných informácií.
Žaloba, podaná na Federálnom súde v južnom obvode New Yorku, sa zameriava na CEO Percepta Hirshe Jaina, spoluzakladateľku Radhu Jain a bývalú zamestnankyňu Palantiru Joannu Cohen.
Tvrdenia o porušení dohôd a dôvernosti
Podľa žaloby Jain a Jainová vedome porušili dohodu o nekonkurovaní a nezískavaní zamestnancov, pričom údajne cielene regrutovali vývojárov z Palantiru. Podaný dôkaz zahŕňa správu od Hirshe Jaina: „Som pripravený vyrabovať najlepších vývojárov z Palantiru, kým sú na vrchole.“
Cohen mala údajne pred odchodom odoslať dôverné dokumenty a dokonca si fotografovať obrazovku pracovného počítača s cieľom obísť bezpečnostné systémy spoločnosti.
Percepta obvinenia odmieta
Percepta, podporovaná fondom General Catalyst, vyhlásila, že nikdy nezneužila dôverné informácie Palantiru a označila žalobu za snahu „zastrašiť bývalých zamestnancov a zabrániť pokroku v aplikovanej AI.“
Prípad je ďalším príkladom rastúceho právneho napätia v AI sektore, kde sa technologické firmy usilujú o ochranu obchodných tajomstiev pred novovznikajúcimi startupmi.
Palantir a jeho dominantné postavenie
Palantir, spoluzaložený v roku 2003 Alexom Karpom a Petrom Thielom, je dnes hlavným partnerom americkej armády, vládnych agentúr aj korporátnych klientov v oblasti dátovej analýzy a AI. V decembri získal významnú zákazku od amerického námorníctva v hodnote stoviek miliónov dolárov.
Celý prípad ilustruje, akú kľúčovú rolu hrá dnes ochrana dôverných informácií a talentových tokov vo vývoji AI biznisu.
